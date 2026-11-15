Accidente fatal en la Interbalnearia: un auto fue chocado de atrás, cruzó de senda e impactó contra una camioneta que venía de frente

Una mujer de 57 años falleció en la mañana de este domingo tras un siniestro de tránsito múltiple ocurrido en el kilómetro 43,600 de la Ruta Interbalnearia. El accidente involucró a tres vehículos y dejó a otras cuatro personas lesionadas.

Según la información brindada por la Dirección Nacional de Policía Caminera, el hecho se registró a las 09:03. Dos automóviles circulaban por la ruta en sentido hacia el este cuando, por causas que aún se intentan establecer, uno de ellos impactó por alcance la parte trasera del otro.

A raíz de este primer golpe, el vehículo que fue chocado de atrás perdió el dominio, cruzó el cantero central e invadió la senda contraria. Al ingresar al carril opuesto, colisionó de frente contra una camioneta que se desplazaba hacia Montevideo.

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El automóvil que cruzó el cantero era conducido por la mujer de 57 años, quien fue asistida y trasladada de urgencia con "politraumatismo grave" a la mutualista CAAMEPA, en Pando. Poco después de su ingreso, los médicos constataron su fallecimiento . Iba acompañada por una joven de 23 años que resultó con "politraumatismo leve" y fue dada de alta en el lugar.

Por su parte, el segundo vehículo —el que provocó el impacto por alcance inicial— era manejado por una mujer de 77 años. El examen de espirometría arrojó resultado cero y la conductora fue diagnosticada con "politraumatismo leve", recibiendo también el alta médica en el lugar del accidente.

Finalmente, en la camioneta que circulaba por la senda contraria y fue impactada de frente viajaba como conductor un hombre de 74 años. Fue diagnosticado con "politraumatismo moderado con trauma de tórax cerrado leve" y trasladado al sanatorio de la Asociación Española. Su acompañante, una mujer de 70 años, sufrió "politraumatismo leve" y quedó a la espera de coordinar su traslado a un centro asistencial.