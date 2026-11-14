Hombre que estafó a jubilados por más de un millón de pesos en Carmelo fue condenado a tres años de prisión

Un hombre que estafó a varios jubilados por $ 1.097.972 en Carmelo fue condenado a tres años de prisión efectiva ; mientras que su pareja, que también fue condenada con un año de libertad a prueba, con medidas sustitutivas,

El hombre en cuestión, que fue condenado con un delito de asociación para delinquir , se acercaba a los domicilios de personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud o discapacidad y les ofrecía ayuda para realizar distintos trámites.

De esta manera obtenía documentación personal , firmas y datos bancarios. Una vez que ganaba su confianza, convencía a las víctimas de sacar préstamos en distintas instituciones financieras y utilizaba diferentes excusas para luego quedarse con el dinero.

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En otros casos, utilizaba sus datos y documentación para gestionar créditos sin que los titulares estuvieran al tanto .

La investigación también permitió establecer que su pareja era parte de la maniobra, participaba en el circuito del dinero y recibía en una cuenta bancaria propia parte de las sumas obtenidas mediante las estafas.

El hombre fue detenido en Soriano cuando se encontraba en una sucursal del Banco República junto a dos personas mayores de edad, a quienes presuntamente intentaba convencer de solicitar nuevos préstamos.

Fuentes policiales aseguraron que los afectados son una gran cantidad de vecinos de Carmelo y sus alrededores.