Sebastián Viera fue cesado como entrenador de Junior de Barranquilla en Colombia, y Jorge Bava es el candidato para reemplazarlo

El uruguayo Sebastián Viera fue cesado como entrenador del Junior de Barranquilla este sábado al mediodía, luego de que su equipo no lograra clasificar a la fase final de la Liga Dimayor colombiana, y el extécnico de Nacional Jorge Bava suena como su posible reemplazo.

"Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vinculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado" , informó el club colombiano en un comunicado, en el que agradeció a Viera y su cuerpo técnico por "la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio".

"Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprendan, tanto en el ámbito profesional como personal", agregaron desde la institución.

Viera, ídolo de Junior con 638 partidos jugados y siete títulos obtenidos entre 2011 y 2023 , asumió como DT de la institución en setiembre, luego del cese de su compatriota Alfredo Arias , que venía de ganar dos ligas consecutivas pero fue apartado tras un mal arranque del segundo semestre.

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Tras su paso por Nacional, Jorge Bava es el principal candidato para asumir en uno de los grandes de Colombia en reemplazo de otro uruguayo

Durante sus dos meses al mando del club el uruguayo dirigió 14 partidos, con cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Obtuvo 20 de los 42 puntos que disputó, un porcentaje del 47,6%, y no logró clasificar entre los ocho mejores de la Liga para pasar a la fase final.

El club ya busca un reemplazo para Viera de cara al 2027, y el nombre que suena más fuerte según distintos medios colombianos es otro uruguayo, Jorge Bava.

Jorge Bava

Bava es reconocido en Colombia por su trabajo en Independiente Santa Fe, club con el que se consagró campeón del Torneo Apertura en 2025. Luego pasó por Cerro Porteño, con el que también ganó la Liga paraguaya a fines de 2025 antes de llegar a Nacional a principios de 2026 para reemplazar a Jadson Viera.

Los malos resultados en el tricolor, con un mal andar en la Liga AUF Uruguaya y la eliminación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, llevaron a que el entrenador fuera cesado tras cinco meses en el cargo.