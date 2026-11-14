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El dato negativo de Lionel Scaloni enfrentando a la selección uruguaya en La Bombonera

Lionel Scaloni, el entrenador de la selección Argentina, registra un dato curioso y negativo enfrentando a la selección uruguaya en La Bombonera

14 de noviembre de 2026 14:03 hs
Lionel Scaloni
AFP

La selección uruguaya se impuso por 2-1 ante la selección Argentina en un amistoso internacional en La Bombonera, y de esta manera profundizó un registro y un dato negativo de Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste, enfrentando a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando.

Con esta victoria en Buenos Aires, la selección uruguaya no solo se quedó con el duelo rioplatense, sino que además le puso punto final a una racha de 11 partidos invicto en condición de local que arrastraba el conjunto albiceleste.

El dato negativo de Lionel Scaloni ante Uruguay en La Bombonera

Al frente de la selección Argentina, Scaloni tiene un historial a favor ante Uruguay producto de 4 victorias, un empate y 2 derrotas, y el dato curiosos es que los únicos dos partidos que el entrenador argentino perdió ante la Celeste fueron en La Bombonera.

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Uruguay volvió a vencer a su clásico rival en el mismo escenario donde lo había hecho exactamente tres años atrás, el 16 de noviembre de 2023, cuando se impuso por 2-0 con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

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Desde aquella noche en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, la selección argentina no había vuelto a conocer la derrota jugando en casa.

En esta oportunidad, Argentina y Uruguay volvieron a enfrentarse en el barrio de La Boca y otra vez el cuadro uruguayo se quedó con la victoria ante el elenco de Lionel Scaloni.

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