Lo que no se vio en Uruguay vs Argentina: el partido aparte entre Rodrigo Bentancur y Alexis Mac Allister

La selección de Uruguay volvió a ganar en La Bombonera frente a Argentina , en esta oportunidad por 2-1 en un amistoso internacional, en donde Referí estuvo presente y captó el partido aparte entre Rodrigo Bentancur y Alexis Mac Allister , quienes tuvieron discusiones y encontronazos más de una vez durante el duelo.

El primer encuentro personal entre ambos se dio a los 41' de juego , cuando el uruguayo c ortó con falta un ataque sobre Julián Álvarez y el mediocampista argentino se acercó a protestarle al árbitro para exigirle la amarilla a Bentancur , hecho que terminó sucediendo.

En ese mismo acto, Rodrigo tomó la pelota para que no juegue rápida y Mac Allister se acercó para quitársela, hecho que terminó a los empujones entre ambos e incluso el uruguayo estiró su brazo y casi termina impactando en el rostro del rival ante la mirada del árbitro, acción que protestó el argentino pidiendo una sanción mayor.

Continúo el intercambio de palabras entre ambos cuando los dos abandonaban la zona donde había sido la infracción para colocarse en sus respectivas posiciones, acompañado de un empujón más de Bentancur sobre el argentino.

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Un duelo picante entre Rodrigo Bentancur y Mac Allister

Cerca de los minutos finales del partido, los dos jugadores volvieron a cruzarse: en esta oportunidad, se produjo un altercado entre Rodrigo Aguirre y Gianluca Prestianni, que luego de una acción de juego terminaron ambos en el suelo y enganchados entre sí, y al momento de desprenderse lo hicieron de manera más agresiva y eso generó un cara a cara.

Ante esa situación, Bentancur llegó al lugar para calmar los ánimos y separar a su compañero, y al mismo tiempo fue Mac Allister a encarar al mediocampista del Tottenham nuevamente.

En esta oportunidad, fueron leves empujones entre ambos, el juego se reanudó y los dos continuaron intercambiando palabras mientras volvían a sus respectivas posiciones y miraban de reojo la pelota.