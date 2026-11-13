Uno por uno de Uruguay frente a Argentina: Forlán encontró paz con Fiermarín, el gol de Maxi Araújo, las pelotas quietas de De Arrascaeta y las corridas de Darwin

Las atajadas de Cristopher Fiermarín fueron las acciones más destacadas de una selección uruguaya de discretos rendimientos frente a la selección argentina en el partido amistoso que este viernes de noche jugaron en La Bombonera y que terminó con victoria de los celestes por 2-1.

El entrenador Diego Forlán dirigió su cuarto partido en la selección, en la que trabaja en forma interina, y consiguió su tercer triunfo. En este partido utilizó a 17 futbolistas .

Así fue el uno por uno de Uruguay frente a Argentina:

Cristopher Fiermarín (7): A los 7 minutos salvó la caída del arco de Uruguay al evitar un gol de Julián Álvarez tras gran atajada. A los 19 minutos se quedó con un remate de Medina. A los 67 minutos salvó el tercer gol tras una llegada a fondo de Paz, también tras gran intervención. Resolvió bien con los pies y fue clave en la victoria de los celestes.

Argentina 1-2 Uruguay: el equipo de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

El golero de la selección uruguaya, Cristopher Fiermarín FOTO: EFE

Guillermo Varela (4): Un cierre a tiempo de cabeza a los 30 minutos tras una llegada a fondo de Julián Álvarez fue lo más destacado de un primer tiempo en el que no fue gravitante con sus subidas por el lateral y tampoco fue exigido por Argentina. En el segundo tiempo fue bien sancionado con tarjeta amarilla. El juego de Uruguay este viernes extrañó sus desbordes y llegadas al área rival.

Ronald Araujo (5): Con movimientos seguros estableció su autoridad en una zona en la que los delanteros no llegaron con riesgos. En el inicio del segundo tiempo ganó en el envío aéreo que terminó en el 1-0 de Uruguay por gol en contra de Belardi. Terminó el partido caminando con dificultad tras un buen cierre sobre Julián Álvarez.

Mathías Olivera (5): Afrontó una tarea especial, defender a Julián Álvarez, y no se sintió cómodo. A los 57 minutos, con la salida de Piquerez pasó a jugar como lateral izquierdo.

Joaquín Piquerez (4): El lateral izquierdo tuvo algunos problemas cuando Nico Paz pisó su zona. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Julián Álvarez de Argentina disputa el balón con Rodrigo Bentancur de Uruguay en La Bombonera FOTO: EFE

Rodrigo Bentancur (5): Se posicionó en el eje central del campo y el plan de Forlán pretendía que desde sus pies circulara la pelota tras la salida del fondo. En el doble cinco con Torreira asumió el rol creativo, pero también acompañó en la tarea de cubrir espacios cuando el futbolista de Galatasaray se adelantaba unos metros en el campo. El resultado del primer tiempo: recibió muy poco la pelota y tuvo escasa incidencia en el funcionamiento de Uruguay y, al igual que sus compañeros, corrió atrás de los futbolistas argentinos sin éxito a la hora de recuperar el balón. En el segundo tiempo, en el gol de Julián Álvarez llegó de atrás y tarde para cerrar el pase que le permitió al delantero descontar para Argentina. Fue amonestado a los 77 minutos.

Lucas Torreira (4): Se paró en el mediocampo junto a Bentancur con una clara función defensiva y de sacrificio para recuperar el balón. Respaldó a los delanteros en la presión alta. En el primer tiempo tuvo problemas para contener a Thiago Almada y corrió atrás de la pelota sin conseguir hacerse del balón. Dejó su lugar a Bernal a los 75 minutos.

Agustín Canobbio (4): Se paró como extremo derecho y atacó en cuentagotas por ese sector, a pesar de disponer de libertades para moverse en toda la zona de ataque. Se quedó solo porque Varela no se proyectó por el lateral. Fue reemplazado por Valverde en el segundo tiempo.

Enzo Fernández de Argentina disputa el balón con Giorgian de Arrascaeta de Uruguay en La Bombonera FOTO: EFE

Giorgian de Arrascaeta (5): En la presión alta que Uruguay realizó en los primeros minutos se transformó en el primer defensa, sobre los zagueros. Sufrió en exceso las dificultades que tuvo la selección para tener el balón en el primer tiempo, entonces se recostó en el campo para asociarse con Bentancur pero el plan no fue exitoso. Como siempre fue el encargado de las pelotas quietas, rubro en el que terminó haciendo la diferencia porque en el inicio del segundo tiempo ejecutó el tiro libre que terminó en gol en contra para el 1-0 y luego envió el córners que terminó en el gol de Maxi Araújo para el 2-0. Dejó su lugar a Federico Viñas a los 75 minutos.

Enzo Fernández de Argentina disputa el balón con Maximiliano Araújo de Uruguay en La Bombonera FOTO: EFE

Maximiliano Araújo (6): Se paró como extremo izquierdo, y tuvo libertades para avanzar por todo el ataque. Eligió diagonales hacia el medio para incomodar a la defensa argentina. A los 41 minutos apareció por primera vez en el uno contra uno en campo rival y fue detenido con infracción por Franco Balerdi. En esa acción generó una pelota quieta que ejecutó Piquerez. A los 53 minutos convirtió de cabeza el 2-0 para Uruguay. Fue reemplazado a los 84 minutos.

Lisandro Martínez de Argentina ante Darwin Núñez de Uruguay en el amistoso de La Bombonera FOTO: AFP

Darwin Núñez (5): Por la forma en que se desarrolló el primer tiempo, bajo control argentino y con Uruguay corriendo atrás de la pelota, nunca recibió una situación favorable en el área rival y terminó jugando en la cancha de Uruguay en un rol defensivo. En el inicio del segundo tiempo fue a pelear una pelota al sector izquierdo del ataque y sacó una tarjeta amarilla a un rival y, además, la falta que terminó en el 1-0 para los celestes. El mejor ataque de Darwin ocurrió a los 83 minutos cuando atacó el espacio, enganchó y de derecha remató fuerte al arco, pero la pelota terminó en las manos del golero Gerónimo Rulli. Fue reemplazado a los 84 minutos.

Federico Valverde (4): Ingresó a los 57 minutos en reemplazo de Canobbio. El 8 llegó tarde a cerrar un cambio de frente que dejó solo a Gianlucca Prestianni, lo corrió de atrás, no pudo contener al número 17 argentino que atacó por izquierda y que fue quien envió casi sin resistencia un centro que terminó en gol de Julián Álvarez. A los 83 minutos colocó un buen pase largo para aprovechar la velocidad y profunidad de Darwin Núñez, pero el delantero falló en su remate final.

Sebastián Cáceres (4): Saltó a la cancha a los 57 minutos por Piquerez. A los 67 minutos perdió la marca de Paz, que llegó al fondo y pudo convertir, pero una atajada de Fiermarín lo evitó. Julián Álvarez convirtió el gol frente a su marca.

Facundo Bernal (-): Ingresó a los 75 minutos por Torreira. En un momento en el que Uruguay quedó atrapado en su área, defendiendo, fue clave para resolver en situaciones incómodas.

Federico Viñas (-): Ingresó a los 75 minutos por De Arrascaeta. La selección cerró el partido con el doble nueve en el que Viñas compartió ataque con Darwin Núñez hasta los 84 minutos y con Aguirre en el final.

Rodrigo Aguirre (-): ingresó por Darwin Núñez para jugar los últimos seis minutos y aprovechar el doble nueve con Viñas.

Facundo Pellistri (-): ingresó por Maxi Araújo y pasó a jugar como extremo por derecha.