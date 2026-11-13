Un desafío mayúsculo para Diego Forlán: Uruguay compartirá grupo con Brasil y Argentina en el Campeonato Sudamericano sub 20

La selección uruguaya sub 20, que tendrá su primera gran prueba oficial bajo la conducción técnica de Diego Forlán, ya conoce su hoja de ruta para el Campeonato Sudamericano sub 20 2027. Tras el sorteo realizado este viernes por la Dirección de Competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la celeste quedó encuadrada en un exigente Grupo B junto a Brasil -vigente campeón y cabeza de serie-, Argentina, Venezuela y Bolivia.

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Por su parte, el Grupo A estará conformado por la anfitriona Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.

El Campeonato Sudamericano sub 20 se disputará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027, poniendo en juego cuatro boletos directos para el Mundial de la FIFA de ese mismo año, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Para Uruguay, ocho veces campeón sudamericano de la categoría, el objetivo central será regresar a la cita mundialista tras haber quedado al margen de la edición de Chile 2025.

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A pesar de la jerarquía de los rivales en la zona, el nuevo formato de competencia ofrece margen de maniobra: los participantes jugarán todos contra todos a una sola rueda dentro de sus respectivos grupos y los cuatro mejores de cada serie avanzarán a la Fase Final.

Allí se disputarán cruces de eliminación directa -incluyendo semifinales y llaves clasificatorias- que definirán tanto al campeón del torneo como a los cuatro representantes sudamericanos en el próximo Mundial.

Así quedaron los grupos: