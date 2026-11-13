Una por una, quiénes son las medallistas de oro de Uruguay en beach handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El beach handball de Uruguay se metió en la historia del deporte nacional al conquistar este viernes la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2027.

La selección femenina que dirige Francisco Gallo , con Santiago Sagasti como ayudante técnico, conquistó en forma invicta el título al ganarle 2-0 a Kenia, 2-1 a Senegal y 2-1 a Francia en el grupo, 2-0 a México en cuartos de final, 2-1 a Francia en semis y 2-1 a España en la final .

En Uruguay, esta disciplina se practica desde mediados de la década del 2000. En 2004 el femenino de Uruguay le ganó el primer panamericano a Brasil en un torneo disputado en playa Pocitos. Ese logró lo repitió en Vargas 2016 derrotando a Argentina en la definición.

En la rama masculina, Uruguay no pudo nunca salir campeón pero durante años impuso una hegemonía imponente contra Argentina siendo regularmente segundo a nivel continental.

Julia Rotundo, la hija del exfutbolista Nicolás Rotundo, determinante en el oro de la selección uruguaya de beach handball; ¿Cómo la siguió su familia?

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: ¡Uruguay ganó la medalla de oro de beach handball!

En 2017 comenzaron la disputa de los torneos U17 y luego de la pandemia, Uruguay logró clasificarse en mujeres y varones a su primer Mundial, en Grecia, en 2022.

"Los trabajos por generación se proyectan a cuatro años, con los Juegos Olímpicos de la Juventud como destino final", contó a Referí el entrenador de la selección mayor, Maximiliano Malfatti.

La actual generación comenzó se comenzó a armar en 2023 sobre una base de 50 chiquilinas y su camino competitivo arrancó en el Campeonato Sur y Centroamericano de Iquique 2024 donde le ganó por primera vez en la categoría a Brasil. El equipo fue medalla de plata clasificando al Mundial de Túnez 2025.

Ahí ocupó el quinto lugar ganándole esa posición a Francia. El campeón fue España y el único equipo que pudo ganarle a las ibéricas fue Uruguay.

Josefina Henaise fue distinguida como la mejor armadora del Mundial.

Para Dakar 2026, la organización determinó que las jugadoras que cumplieran 18 años antes del día de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos quedaban impedidas de participar.

Eso dejó afuera del plantel celeste a Henaise y Fiorella Olmos, autora de 94 puntos en el Mundial de Túnez, siendo la máxima anotadora celeste.

"Las selecciones europeas toman jugadores del sala que vienen con un nivel altísimo y su adaptación al beach se les hace mucho más fácil porque ya vienen con mucha potencia de lanzamientos, gran capacidad de salto y mucha velocidad", explicó Malfatti.

Sin embargo, Uruguay se las ingenió para ganarle dos veces a Francia y superar a España en la final.

Una por una las jugadoras de la selección uruguaya de beach handball

Valentina Champret

Golera de Cevven donde ya es la dueña del arco del primer equipo en sala desde hace dos años. Es baja para el puesto pero la experiencia acumulada en mayores la convirtió en referente del equipo. Destaca por su convicción ganadora, algo infrecuente a su edad.

Florencia Benítez

Clara Fajardo, Florencia Benítez, Ivana Viñas y Serena Epherre Foto: COI

Jugadora de Cevven de gran crecimiento en esta disciplina. Abocada a tareas defensivas tiene la particularidad de que es lanzadora en los shoot-outs. Atlética y dinámica juega en la sub 21 de Cevven en sala y aportó 8 puntos en estos Juegos.

Clara Fajardo

Clara Fajardo Foto: COI

Jugadora de Malvín, fue de las que se sumó al plantel para paliar las bajas de jugadoras que quedaron inhabilitadas por edad tras el Mundial de Túnez. Mucha potencia de brazo, se adaptó rápido al tiempo de juego que pretende el entrenador con un central simple por el centro y una especialista -rol que ejerce- por derecha. Jugadora que destaca por ser muy competitiva. Aportó 28 puntos.

Melina Pérez

Melina Pérez Foto: COI

Jugadora de Costa Beach, pívot o especialista por afuera, alta, de buen porte físico, muy buen lanzamiento y que se entiende muy bien con las centrales para jugar el fly al pívot. Jugadora de mucha confianza para el entrenador. Segunda goleadora uruguaya en el certamen con 53 puntos.

Josefina Odera

Josefina Odera Foto: COI

Es la más chica de la generación (15 años), juega en Costa Beach, muy buena central. Sustituta de Josefina Henaise en su club y en la selección, de similar estilo de juego, marcadas desde la formación por Santiago "Mago" Rodríguez, emblema de la selección masculina que fue goleador del Mundial de China 2024 en varones. Muy hábil con pelota en mano, autora del gol que le dio a Uruguay la medalla de oro en el shoot-out. Enorme futuro.

Julia Rotundo

Julia Rotundo Foto: COI

Hija del exfutbolista Nicolás Rotundo. Enorme en la final al ocupar el arco (es jugadora de cancha, pero reglamentariamente se puede hacer), intimidando a las tres lanzadoras de España. Mide 1,82, puntal defensivo, excelente bloqueadora y autora de 16 puntos en el torneo. Este año integró la selección mayor en el repechaje al Mundial y en el Mundial de Croacia.

Mirá su historia en esta nota.

Serena Epherre

Jugadora de Costa Beach, generación 2009, especializada en defensa. En el verano, fue la mejor jugadora de cadetas. Muy seria, aplicada, garantía defensiva que también tiene la cualidad de que es apta y fiable para la definición en shoot-out al igual que Rotundo y Benítez. Erró contra Senegal en la definición, pero no le tembló el pulso contra Francia en semis. Aportó cuatro puntos.

Joaquina Testorelli

Es la zurda del equipo, juega en Pontevedrés y posee muy buen lanzamiento, En la final no estuvo fina en ataque (1/4 en el segundo set), pero tiene un potencial muy grande, mostró gran adaptación al juego ya que no había estado en el Mundial de Túnez y desplegó su rol con acierto aportando la considerable cifra de 27 puntos.

Julietta Villar

Julietta Villar, la figura de Uruguay para ganar la medalla de oro en beach handball por los Juegos Olímpicos de la Juventud Foto: COI

Si bien la IHF aún no dio distinciones individuales (las jugadoras se fueron tras recibir medalla y mascota, volvieron al hotel y se prepararon para la ceremonia de clausura), la olimareña fue la gran figura de Uruguay en el torneo y una de las mejores del evento. Terminó con 94 puntos, segunda en la tabla de goleadoras detrás de la francesa Eloise Laborde, con 103, superando con sus goles de semis y final a la española Marta Bouza (88).

Tiene 17 años, nació en Treinta y Tres y comenzó a jugar a nivel federado, en menores, en Movimiento Handball Treinta y Tres. "La vi por primera vez en un sub 14, yo dirigiendo a Cevven, no parecía de 14 años por la potencia de piernas, la espalda, la potencia de brazo. Era un toro. No la podíamos parar. Nos ganaron. Fue convocada a una preselección de categoría y cuando me enteré que su equipo se bajaba de la competencia para la segunda parte del año fui al Maturana a una práctica, charlé con el padre y la invité a sumarse a Cevven", contó Malfatti.

De martes a domingo se queda en Montevideo, en la casa de Valentina Champret y para Gerardo, el padre de esta, ya es como otra hija. Hace gimnasio de mañana, entrena de tarde y cuando el tiempo se lo permite, entrena de noche. Su padre, profesor de Educación Física, le tiene montado un gimnasio en el garaje de la casa y cuando va por su ciudad, también entrena. Es anfitriona del grupo en las fiestas del Olimar. gran convicción para tomar decisiones, no le pesan los partidos ni los resultados, verduga de Francia en el Mundial y estos Juegos, humilde, gran compañera (como todo el grupo) y distinta. Jugadora sin techo.

Ivana Viñas

Segunda golera, se sumó para este evento porque el entrenador decidió incluir a dos jugadores en el puesto, cosa que no había hecho en Túnez. Es un año más chica que Champret y posee diferentes características. Es más estática en el arco, más analítica que intuitiva, analiza fríamente a las lanzadoras rivales.