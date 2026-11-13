Récord de precio en la carne vacuna de exportación e intento de ajuste para el valor del ganado gordo

La industria busca ponerle un techo a la escalada de valores del novillo y evitar que supere los US$ 6 por kilo, mientras que los negocios de exportación de carne vacuna se afirman y alcanzaron un precio récord de US$ 6.650 por tonelada , en el cierre de una nueva semana en el mercado ganadero .

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Esta semana las propuestas de los frigoríficos por novillos estuvieron por debajo de las últimas referencias y con entradas que se alargan.

El mercado no pierde dinamismo y la reposición acompaña.

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Al mismo tiempo, la luz de alerta desde el punto de vista sanitario vuelve a encenderse con la detección de un nuevo caso de residuos del garrapaticida fluazurón en un embarque uruguayo de subproductos cárnicos a China.

Referencias en novillos, vacas y vaquillonas



Los ganados van saliendo al mercado gradualmente pero sin una presión importante de la demanda.

Hay plantas centradas en la faena de corral con destino a cuota, pero sin una incidencia bajista fuerte sobre los precios del ganado de pasto.

Operadores consultados por El Observador apuntan a un mercado estable con leves fluctuaciones, sin variaciones dramáticas en el horizonte.

“La industria le puso un poquito el freno a mano al precio”, comentó Alberto Gallinal, director de Gallinal y Boix.

Las propuestas por novillo gordo van de US$ 5,90 a US$ 5,95 por kilo

La vaca cotiza en el eje de US$ 5,50 a US$ 5,60 el kilo, con menor interés de las plantas por esta categoría.

La vaquillona, con buena demanda, se sitúa entre US$ 5,90 y US$ 5,95 el kilo.

En todos los casos, por lotes excepcionales o necesidades puntuales de la planta compradora, se logran valores por encima.

Las entradas se alargan de 10 a 15 días.

“La industria está tratando de que el novillo no pase muy por encima de los US$ 6 y que la vaca no supere muy por encima los US$ 5,65”, comentó el operador.

La faena se consolida

En el último mes se dinamizó la actividad industrial. La faena vacuna fue de 46.076 cabezas, levemente por debajo de la semana anterior -con el feriado del 2 de noviembre- y en las últimas cuatro semanas promedió 46.180 cabezas. Es el mayor nivel desde febrero.

Otro factor destacable fue el peso de faena, que en las últimas tres semanas promedió los 314 kilos por carcasa para los novillos, un récord histórico.

En todo 2025 el peso de las carcasas de novillos fue de 292 kilos, el más alto de la serie histórica del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el mercado de reposición marcó nuevas referencias el remate de Pantalla Uruguay, donde los terneros promediaron US$ 4,01 al kilo, con un ajuste a la baja de 8% al kilo, pero con un salto de precios al bulto de 7,8% hasta US$ 949, la mayoría lotes pesados.

Embarques de carne vacuna a precios récord

Los valores internacionales para la carne vacuna respaldan la actividad industrial.

En la última semana se dio un doble récord para el precio de exportación: la carne vacuna por primera vez se situó arriba de US$ 6.600 por tonelada y la carne ovina por primera vez arriba de US$ 8.000 en 30 días móviles.

El dato fue de US$ 6.650 la tonelada para la carne vacuna, impulsado por un valor semanal que alcanzó los US$ 7.747 en la primera semana de noviembre, según los promedios primarios publicados por INAC.

Si bien los envíos de enfriado a Europa dentro de cuota 481 tienen incidencia, la firmeza es sostenida.

En este escenario de solidez en los mercados externos, las amenazas aparecen desde el punto de vista sanitario.

Otro caso de residuos de garrapaticida en carnes

La semana cerró con la noticia de la detección de un nuevo caso de residuos de garrapaticida fluazurón en un embarque uruguayo a China, en esta oportunidad en subproductos bovinos, más específicamente en huesos.

La planta exportadora, Frigoyí, no fue suspendida en ese mercado por tratarse del primer caso detectado en ese frigorífico.

El mercado de reposición corona la firmeza tanto del gordo como de la carne en el mercado internacional, con una primavera que comienza a asentarse, aunque -contrario a lo esperado en año Niño- con faltante de agua en algunas zonas.

“El mercado está demandado hoy en todas las categorías, pero la gente está un poquito más expectante de qué pasa con el agua”, consideró Gallinal.

“No está lloviendo lo que los pronósticos decían, pero el mercado está demandado y los precios van a seguir firmes”, añadió.