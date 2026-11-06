Noviembre comenzó con nuevos récords para la ganadería

Con parte de la industria concentrada en la faena de ganado de corral, la demanda por la hacienda de campo se mantuvo y con precios firmes por los vacunos, en un inicio de noviembre con nuevos récords para la ganadería en Uruguay .

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El precio del ganado gordo marcó valores inéditos en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) esta semana: US$ 6,01 por kilo de carcasa para los novillos generales, US$ 6,05 por los especiales de exportación, US$ 5,74 para las mejores vacas y US$ 5,95 por kilo para las vaquillonas especiales.

El valor de la tonelada exportada en octubre fue el segundo más alto desde que hay registros para la carne vacuna.

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Y, además, este jueves por primera vez se vendió un lote de terneros a más de US$ 7 por kilo en el remate de Plaza Rural.

Novillos, vacas y vaquillonas

En los últimos días los negocios por novillos para la industria frigorífica se dieron entre US$ 6 y US$ 6,10 por kilo, parámetros similares a la semana pasada.

En vacas, el rango estuvo entre US$ 5,65 y US$ 5,75 por kilo, según la terminación.

Las vaquillonas se negociaron entre US$ 5,95 y US$ 6 por kilo, con el abasto pujante.

Las plantas más abocadas a la faena de corral para cuota dan entradas en torno a 15 días y proponen algún centavo por debajo de las referencias.

En el resto de la industria las cargas se fijan a un máximo de una semana.

La faena de corral para cuota “no ha afectado directamente en el precio, sino todo lo contrario, estamos en un mercado firme”, señaló José Manuel Rodríguez, director de Agro Consignas.

Sí hay una diferenciación de precios por calidad: los valores de punta los alcanzan las carcasas más pesadas, explicó el operador.

Aparece gradualmente algo más de oferta y “se espera que a corto y mediano plazo el mercado encuentre una estabilidad”, consideró, con avidez por todas las categorías, incluso los ganados de menor terminación.

Faena de vacunos al alza y firmeza en exportaciones

La faena subió por cuarta semana seguida y alcanzó los 47.510 vacunos, número más alto desde mediados de febrero, con mayor participación de los corrales y con cuadrillas kosher operando.

La fortaleza del mercado de hacienda gorda responde en parte a un muy buen cierre de octubre para el precio de exportación de la carne vacuna, que logró su segundo mayor valor desde que hay registros: US$ 6.240 por tonelada peso carcasa, 25% por encima del mismo mes de 2025, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Esta semana comenzó a regir el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que se suma al acuerdo con la Unión Europea.

Y desde Estados Unidos se consolidan las señales de firmeza para la carne vacuna, como se vio en la 65ª Asamblea de la MICA (Meat Import Council of America), que se llevó adelante esta semana en Arizona.

La reposición opera con fluidez

Acompañando la solidez del gordo y las buenas perspectivas en el mercado internacional, los negocios de reposición se fortalecen, con algo más de oferta y una fuerte tracción compradora.

Las condiciones productivas mejoran, viene algo más de sol que impulsa el desarrollo de las pasturas, las temperaturas suben gradualmente y se han dado episodios de lluvias bastante generalizadas, aunque aún falta el agua principalmente en el este del país.

“Es un momento ideal para capitalizar la disponibilidad forrajera en kilos de carne”, sostuvo Rodríguez.

Los negocios de campo se dan con fluidez y la operativa en las pantallas sigue marcando récords.

En el remate de Plaza Rural de este jueves por primera vez se vendieron terneros a más de US$ 7 por kilo. Una aceleración sorprendente si se tiene en cuenta que los US$ 5 se cruzaron por primera vez en febrero de este año y los US$ 6 en octubre.

Un lote integrado por 37 terneros Hereford y tres cruza Hereford y Braford, castrados, que en promedio pesaron 91 kilos.

El promedio de la categoría quedó en US$ 4,11 por kilo y US$ 947 al bulto, con 99% de ventas.

En Lote 21 este miércoles, con puja de los compradores, los terneros promediaron US$ 4,60 por kilo, un centavo por debajo del remate anterior, y US$ 865 al bulto.

No operó la exportación en pie, con la actividad impulsada principalmente por la demanda de los invernadores, y con interés de los corrales por vaquillonas y novillos.

Por el momento las turbulencias geopolíticas no tocan la solidez de la ganadería.

Para José Manuel Rodríguez, “en el corto y mediano plazo vamos a tener un mercado firme. Puede haber alguna pequeña variación (…) sería difícil que ocurra una sobreoferta de ganado que no sea absorbida por la industria y los abastos”.