Mercados de lanas y de carne ovina van por carriles separados

Con un nuevo récord de US$ 7.730 por tonelada de carne ovina en el mes de octubre y corderos que se acercan a US$ 6,55 por kilo a pesar del aumento de la faena a su mayor volumen del año, se prolonga un excepcional “momento” que va para dos años y medio de sostenida trayectoria al alza.

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En el mercado lanero , por el contrario, después de varios meses traccionando a la par de la carne la racha bajista se extiende a nueve semanas .

La faena ovina fue la mayor del año , con 19.635 cabezas en la última semana de octubre (25 al 31) y la zafra cobra fuerza con mayor oferta de hacienda y el regreso de varias plantas a la actividad.

El precio de la carne ovina exportada no para de sorprender y pierden fuerza los valores de las lanas

En la comparación interanual, sin embargo, fue 30% inferior a la de un año atrás.

Once establecimientos reportaron faena, el número más alto en 2026, según el último informe del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Retomó la operativa Frigorífico Durazno (Frigocerro) que había faenado por última vez en mayo y se colocó en el primer lugar con 7.457 cabezas, el 38% del total de la semana.

En octubre la faena fue de 60.222 lanares, 40% inferior al mismo mes del año pasado y con una caída mayor entre las ovejas de 45%.

En los últimos 12 meses móviles la faena fue de 638.609 lanares y continúa en caída.

La proporción de ovejas en la faena fue de solo 16,5% cuando la participación habitual está entre 27% y 30%; octubre fue el quinto mes seguido con menos de 10 mil cabezas faenadas, por la retención de vientres para encarnerar por parte de los productores.

Los corderos concentraron el 66% del total de animales en la última semana y el 67% en todo el mes.

En los primeros 10 meses del año la faena alcanzó a 345.104 cabezas, 37,6% menos que las 553.302 en enero-octubre de 2025.

Muy demandados por la industria, los lanares se siguen negociando con fluidez y a valores sostenidos: en el eje de US$ 6,50 a US$ 6,55 los corderos y sobre US$ 5,50 las ovejas.

Carne ovina: récord en octubre

La tonelada exportada de carne ovina registró un promedio mensual récord de US$ 7.730 en octubre, con un salto interanual de 37%.

Los principales destinos el mes pasado fueron Brasil, con 374 toneladas, China con 110 toneladas, y Canadá con 89.

La capacidad de producción no acompaña plenamente la firme demanda, con menos plantas activas y poca oferta de animales debido al reducido stock ovino.

En enero-octubre el volumen exportado es 32% inferior al del mismo periodo de 2025, con 6.368 toneladas frente a 9.382 del año pasado

Lanas: precio de exportación destacado

En octubre se exportaron 1,417 millones de kilos de lana a un valor promedio de US$ 9,22 por kilo.

En un mercado que comenzó el año con valores de US$ 5,26 por kilo y ha ido en ascenso, el promedio en 2026 es de US$ 6,60 por kilo según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En volumen, hasta octubre se colocaron 24,5 millones de kilos con ingresos por US$ 167,3 millones, casi cinco millones de kilos menos que en enero-octubre de 2025 con un incremento de ingresos de 28%, unos US$ 36,8 millones más.

En los primeros 10 meses de 2025 el promedio de precio de la lana exportada fue de US$ 4,44 por kilo. La diferencia de valor es de 49% en un año. El sensible incremento este año responde no solo a la suba de precios sino también a la composición de la canasta exportadora, con más tops de alto valor y menos lana sucia.

Novena semana de ajuste en Australia

El indicador IME del mercado lanero australiano cayó a US$ 11,91 por kilo base limpia, una baja semanal de 1,7% y perforando la línea de los US$ 12 por primera vez desde mediados de abril.

Se sostiene 29% por encima de la referencia de hace 12 meses.

El mercado en Australia se dinamizó respecto a la semana anterior, con una oferta menor de fardos y mayor operativa de negocios.

La brecha entre finuras se acentúa. Las lanas Merino más finas, de 18,5 micras o menos, ajustaron entre 6% y 3,5% en los últimos tres meses mientras que las lanas Corriedale y cruza de 28 micras vienen perdiendo 26% de su valor en la zafra 2026/27.

En Uruguay la operativa comercial es reducida con expectativas de los productores depositadas en que la lana deje de bajar y se recompongan los precios.

Las referencias de precios en las últimas semanas se situaban en el eje de US$ 11,50 a US$ 12 por kilo base sucia para lotes Merino de 17 micras, unos US$ 9 por kilo para lanas de 19 micras y entre US$ 7,5 y US$ 8 para los lotes de 21 micras.