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EN VIVO | El papa León XIV llega a Uruguay: a qué hora aterriza, el recorrido por la Rambla y todos los cortes en Montevideo

El pontífice aterrizará este viernes a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para iniciar una histórica visita de tres días por Montevideo, Paysandú y Florida; repasá la agenda, el operativo de seguridad y las historias que esperan al líder de la Iglesia Católica.

6 de noviembre 2026 - 15:17hs
Papa León XIV dentro del avión en el que viaja hacia Uruguay

Papa León XIV dentro del avión en el que viaja hacia Uruguay

Papa León XIV dentro del avión en el que viaja hacia Uruguay

Papa León XIV dentro del avión en el que viaja hacia Uruguay

Foto: EFE

EN VIVO

Casi cuatro décadas después de la última visita de Juan Pablo II en 1988, Uruguay vuelve a recibir a un sumo pontífice. El papa León XIV arribará este viernes 6 de noviembre a las 16:30 horas al Aeropuerto Internacional de Carrasco, dando inicio a la primera escala de su gira sudamericana que luego lo llevará por Argentina y Perú.

Durante su estadía hasta el domingo 8 de noviembre, el líder de la Iglesia Católica mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi, encabezará una ceremonia en la Plaza Independencia, visitará el barrio Casavalle, participará de una vigilia en el Estadio Centenario y oficiará misas multitudinarias en Paysandú y Florida. Seguí en vivo todas las alternativas de su llegada y el despliegue en la capital.

Así espera el Aeropuerto de Carrasco la llegada del papa León XIV

Está previsto que el papa León XIV llegue este viernes a las 16:30

Así espera el Aeropuerto de Carrasco la llegada del papa León XIV

Comenzó el corte en la rambla de Montevideo: los tramos afectados hasta las 19:00

A partir de este momento y hasta las 19:00 horas queda inhabilitada la circulación vehicular en la Rambla de Montevideo debido al operativo de seguridad para el traslado del papa León XIV desde el Aeropuerto de Carrasco hacia la Plaza Independencia.

Según el esquema dispuesto por el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM), los tramos cerrados son:

Hacia el Este: desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas (límite con Canelones).

Hacia el Centro: desde Carlos María Morales (Parque Rodó) hasta la calle Paraguay.

Prohibición de estacionar: rige en toda la senda sur de la Rambla y en ambas sendas de la calle Paraguay (entre la Rambla y 18 de Julio), utilizando como vías alternativas hacia el este las avenidas Rivera o Italia.

Convocan a recibir al papa León XIV en tres puntos de la rambla de Montevideo

En el marco de la llegada del papa León XIV a Uruguay, se difundió una convocatoria para recibir al pontífice en tres puntos de la rambla de Montevideo a partir de las 16:00 de este viernes.

Los lugares establecidos son rambla Wilson, detrás del Club de Golf; Parque Rodó; y rambla Sur. La convocatoria busca reunir a fieles y público en general a lo largo del recorrido que realizará el papa desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia el Centro de Montevideo.

El día que León XIV estuvo en Uruguay antes de convertirse en papa

Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, ya había estado en Uruguay alrededor de 2011, cuando era superior general de la Orden de San Agustín.

Durante aquella visita recorrió el colegio y la parroquia Santa Rita, en Punta Gorda, donde compartió actividades con integrantes de la congregación. Una fotografía de ese encuentro volvió a cobrar relevancia tras su elección como pontífice en mayo de 2025.

La nota, acá.

El "mini papamóvil" que enamoró al chofer del papa

Para sus traslados cortos de este viernes, el papa León XIV utilizará un particular vehículo compacto que causó sensación: su chofer oficial quedó tan fascinado que ya manifestó intenciones de llevárselo a Roma.

Andrés Garofalo conversó con Telenoche (Canal 4) sobre los detalles y el detrás de escena de este curioso coche.

Florida prepara una bienvenida al papa León XIV con jinetes y aparcerías de todo el país

El departamento de Florida se prepara para recibir al papa León XIV en una jornada que coincidirá con la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

En diálogo con El Observador, el obispo de Florida, Martín Alfonso Bauer, adelantó que la bienvenida al pontífice tendrá un fuerte componente de tradición nacional: jinetes y aparcerías de distintos puntos del país escoltarán su llegada.

La recepción buscará combinar la devoción religiosa con las tradiciones del campo uruguayo, en una jornada que reunirá fe, cultura e identidad nacional.

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¿A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay hoy?

El avión papal aterrizará a las 16:30 horas de este viernes 6 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Tras la recepción oficial en la pista, partirá en caravana por Avenida de las Américas y la Rambla de Montevideo rumbo a la Plaza Independencia y la Ciudad Vieja.

Montevideo se prepara para la llegada del papa León XIV

Montevideo se apronta para la llegada del del papa León XIV

Montevideo se apronta para la llegada del del papa León XIV

Este viernes el sumo pontífice mantendrá actividades en Montevideo

  • 17:30: ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia.

  • 17:45: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

  • 18:15: reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el edificio José Artigas.

  • 19:00: visita al Cabildo de Montevideo.

  • 19:15: visita pastoral a la Catedral Metropolitana de Montevideo

Así se prepara la Plaza Independencia a horas de la llegada del papa León XIV

La ceremonia de bienvenida será este viernes a las 17:30 en la Plaza Independencia, contará con el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades.

Fieles llegaron desde temprano a la Plaza Independencia a la espera del papa León XIV

Fieles llegaron desde temprano a la Plaza Independencia a la espera del papa León XIV

Visita del papa León XIV a Uruguay: qué ómnibus cambian sus recorridos este viernes y sábado en Montevideo

La llegada del papa León XIV a Uruguay este viernes 6 de noviembre provocará modificaciones en los recorridos de varias líneas de ómnibus de Montevideo, debido a los cortes de tránsito y las restricciones de circulación previstos durante las actividades del pontífice.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que los desvíos afectarán principalmente al Centro, Ciudad Vieja, Pocitos y Carrasco durante el viernes, mientras que el sábado se concentrarán en Casavalle, La Blanqueada y Parque Batlle.

"Discúlpame patrón, hoy no fui a trabajar": crece la expectativa en la Plaza Independencia por la llegada del papa León XIV

Desde la mañana de este viernes la Plaza Independencia empieza a tomar color y recibe la llegada de fieles que esperan el discurso del papa León XIV. Uruguayos, peruanos viviendo en el país, turistas argentinos y brasileños se concentran en el lugar con mucha expectativa.

Qué objetos estarán prohibidos en la vigilia del Estadio Centenario

La organización de la visita del papa León XIV difundió una lista de objetos que no se podrán ingresar al Estadio Centenario durante la vigilia de oración prevista para el sábado 7 de noviembre en Montevideo.

Entre los artículos vetados figuran las bebidas alcohólicas, las botellas de vidrio, la pirotecnia y los instrumentos musicales.

Pacha Sánchez recordó su infancia católica y dijo que irá a Casavalle a ver al papa con su madre

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, contó que estará presente en la visita del papa León XIV a Casavalle el sábado, jornada que forma parte de la recorrida del sumo pontífice por Uruguay.

"Este sábado voy a volver a Casavalle, el barrio donde crecí, para escuchar al papa León XIV junto a mi vieja", https://www.elobservador.com.uy/nacional/voy-volver-casavalle-el-barrio-donde-creci-alejandro-sanchez-conto-que-estara-presente-visita-del-papa-leon-xiv-casavalle-n6062968, acompañado de fotos de su familia e infancia.

¿Llueve en la visita del papa León XIV a Uruguay?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó cómo estará el fin de semana que va desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, mismos días en que el papa León XIV visitará distintas localidades Uruguay.

El sumo pontífice llega esta tarde a Montevideo y su agenda incluya actividades, algunas de ellas al aire libre, también en los departamentos de Paysandú y Florida. En la víspera de la visita papal, Inumet anunció las temperaturas y dónde lloverá.Inumet anunció las temperaturas y dónde lloverá

    ¿Hasta qué hora abren los bancos hoy en Montevideo por la visita del Papa?

    Debido al operativo de seguridad y las restricciones de movilidad en Montevideo por el arribo del pontífice, las entidades financieras modificaron sus horarios de atención al público para esta jornada:

    • BROU: La sucursal Microbanca (Torre Ejecutiva) permanece cerrada todo el día. La dependencia de Convención y Av. Uruguay atiende hasta las 16:00 horas, y el resto de las sucursales mantiene su horario habitual.
    • Santander y Scotiabank: Todas las sucursales del país atienden de 9:00 a 13:00 horas.
    • BBVA: Las dependencias de Casa Central, Diagonal, Entrevero y Cordón funcionan de 10:00 a 14:00 horas (el resto sin cambios).
    • BHU, Itaú y BTG Pactual: No anunciaron modificaciones en su atención presencial.

    Mirá el detalle banco por banco en la nota sobre hasta qué hora están abiertos los bancos hoy viernes 6 de noviembre.

    El papa León XIV en Casavalle: preparativos, agenda del sábado y el recuerdo del Padre Cacho

    En la proa de camino Leandro Gómez, frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, un gran escenario blanco engalanado con una cruz ya está listo dentro del área vallada para recibir a León XIV este sábado a las 17:00 horas. En el barrio se vive un clima de entusiasmo bajo el sentir de que su llegada "trae luz" a la comunidad. Allí el Papa escuchará testimonios locales, entre ellos el de Angélica Ferreira, con el recuerdo omnipresente de la figura de Rubén Isidro "Padre Cacho" Alonso en el corazón de los vecinos.

    Leé las crónicas completas de Federico Pereyra sobre cómo espera Casavalle al papa León XIV y el testimonio de Angélica Ferreira sobre el Padre Cacho.

    La carta que recibirá León XIV: el caso de abuso en una parroquia de San José

    Entre las historias que rodean la llegada del pontífice destaca el caso del único uruguayo que solicitó formalmente mantener un encuentro con León XIV. Su historia, marcada por la denuncia de un abuso en una parroquia de San José y el abandono de un seminario en Estados Unidos, forma parte de una carta que llegará directamente a manos del sumo pontífice durante su estadía en el país.

    Conocé la historia del único uruguayo que pidió ver al papa León XIV, por Natalia Roba.

    León XIV en el país más laico de América Latina: los datos de religiosidad en Uruguay

    La llegada de León XIV plantea un reto particular para el Vaticano: desembarcar en el país con menor porcentaje de católicos y mayor tradición secular de toda la región. Mientras el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, destacó que el acontecimiento "trasciende las fronteras de la Iglesia católica", las últimas encuestas reflejan las particularidades de la religiosidad uruguaya a casi 40 años de la visita de Juan Pablo II.

    Repasá el informe de Tomer Urwicz con los datos inéditos de la religiosidad en Uruguay y el análisis sobre el reto del papa León XIV al visitar el país menos católico de la región.

    Cortes de tránsito en Montevideo hoy: calles afectadas en Rambla, Centro y Ciudad Vieja

    El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) activó un esquema especial de cortes y desvíos por el traslado del Papa desde Carrasco hacia el Centro y la Ciudad Vieja:

    • Ciudad Vieja y Centro: Cortes en el entorno de Plaza Independencia, Juncal, Ciudadela y San José de 08:00 a 00:00 horas.
    • Rambla: Afectaciones de 15:00 a 19:00 horas en la Rambla al este (de Julio Herrera y Obes a Barradas) y hacia el centro (de Carlos María Morales a Paraguay).
    • Prohibición de estacionar: Desde las 08:00 horas en toda la senda sur de la Rambla y en calle Paraguay (ambas sendas, desde la Rambla hasta 18 de Julio). También en Bv. Artigas entre Charrúa y Chaná (al norte), y desde las 19:00 horas en Bv. Artigas y Ponce.

    Consultá el mapa interactivo con todos los cortes de tránsito y desvíos en Montevideo hoy viernes 6 de noviembre.

    Vuelo del papa León XIV en vivo: ruta del avión rumbo a Uruguay

    El avión que traslada al pontífice despegó a las 07:00 (hora local) desde el Aeropuerto de Roma-Fiumicino con destino a Montevideo. La aeronave realiza un vuelo directo de casi 14 horas antes de tocar pista en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30 horas, donde será recibido por autoridades nacionales y eclesiásticas.

    Seguí la trayectoria minuto a minuto en la nota sobre el vuelo del papa León XIV para llegar a Uruguay.

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