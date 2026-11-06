EN VIVO | El papa León XIV llega a Uruguay: a qué hora aterriza, el recorrido por la Rambla y todos los cortes en Montevideo

Casi cuatro décadas después de la última visita de Juan Pablo II en 1988, Uruguay vuelve a recibir a un sumo pontífice. El papa León XIV arribará este viernes 6 de noviembre a las 16:30 horas al Aeropuerto Internacional de Carrasco, dando inicio a la primera escala de su gira sudamericana que luego lo llevará por Argentina y Perú.
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El pontífice aterrizará este viernes a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para iniciar una histórica visita de tres días por Montevideo, Paysandú y Florida; repasá la agenda, el operativo de seguridad y las historias que esperan al líder de la Iglesia Católica.