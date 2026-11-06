EN VIVO | El papa León XIV llega a Uruguay: a qué hora aterriza, el recorrido por la Rambla y todos los cortes en Montevideo

Comenzó el corte en la rambla de Montevideo: los tramos afectados hasta las 19:00

A partir de este momento y hasta las 19:00 horas queda inhabilitada la circulación vehicular en la Rambla de Montevideo debido al operativo de seguridad para el traslado del papa León XIV desde el Aeropuerto de Carrasco hacia la Plaza Independencia.

Según el esquema dispuesto por el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM), los tramos cerrados son:

Hacia el Este: desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas (límite con Canelones).

Hacia el Centro: desde Carlos María Morales (Parque Rodó) hasta la calle Paraguay.

Prohibición de estacionar: rige en toda la senda sur de la Rambla y en ambas sendas de la calle Paraguay (entre la Rambla y 18 de Julio), utilizando como vías alternativas hacia el este las avenidas Rivera o Italia.