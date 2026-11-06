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El retiro de Peñarol en Solanas: hermetismo total, cero redes sociales y compromiso asumido de jugadores y cuerpo técnico de Diego Aguirre para buscar el título

Los carboneros entrenan en doble horario este viernes y se vuelven a Montevideo el sábado por la tarde, luego de días importantes de introspección buscando salir de la crisis

6 de noviembre de 2026 12:42 hs
Diego Aguirre en la práctica de Peñarol

Diego Aguirre en la práctica de Peñarol

Peñarol viajó el martes por la tarde rumbo a Solanas para iniciar una estadía de cinco días de concentración absoluta, con la mira fija en el tramo definitivo de la temporada. Desde su arribo al complejo esteño, el plantel mirasol se llamó a silencio y el hermetismo es absoluto: no hay publicaciones oficiales, los futbolistas guardaron estricto silencio en sus redes sociales y el club no difundió imágenes de los trabajos diarios.

Según pudo saber Referí, el grupo asumió un compromiso total junto al cuerpo técnico que encabeza Diego Aguirre para encarar el cierre del Torneo Clausura.

Al carbonero le restan dos compromisos: la visita a Defensor Sporting en el Parque Franzini y el duelo ante Cerro Largo, que marcará el regreso del equipo y de su gente al Estadio Campeón del Siglo en la última fecha, luego de la suspensión de cuatro compromisos por los violentos disturbios que parte de su hinchas llevaron a cabo tras el clásico ante Nacional el pasado 30 de agosto.

Con el Clausura fuera de su alcance, el objetivo ineludible es adueñarse de la Tabla Anual, la única vía que le queda a los aurinegros para pelear por la Liga AUF Uruguaya.

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Días movidos en Solanas

La actividad de este viernes de Peñarol incluyó una rutina en doble horario. Durante el turno matutino, Diego Aguirre priorizó tareas tácticas y ensayó constantes variantes en los bloques de juego, sin delinear una oncena titular definitiva.

El parate por la llegada del papa León XIV a Uruguay postergó la reanudación del certamen, por lo que Peñarol recién volverá a la cancha el domingo 15 ante Defensor Sporting.

Buscando reforzar el temple del plantel, la jornada del jueves contó con presencias de enorme peso aurinegro: Gregorio Pérez -director técnico en cuatro de las cinco conquistas del segundo quinquenio logrado por el club- y Mario Saralegui llegaron a Solanas para dialogar con los futbolistas sobre el significado de estas instancias límite.

El antecedente histórico es elocuente: en 1997, el propio Gregorio encabezó una concentración récord de tres semanas en Los Aromos, sin salidas ni contacto con la prensa, para blindar al grupo y abrochar el título que selló el segundo quinquenio de Peñarol.

El plantel es plenamente consciente del momento que atraviesa: fue un año marcado por la irregularidad, rendimientos colectivos muy por debajo de lo esperado y una reciente merma que no admite más tropiezos ni puntos cedidos.

Este sábado por la tarde, tras completar la última sesión de entrenamientos matinales, la delegación emprenderá el regreso a Montevideo.

Finalizarán cinco días de encierro, autocrítica y máxima exigencia, con la mente puesta en cambiar la cara y pelear por la Liga AUF Uruguaya.

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