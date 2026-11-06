Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Los tres adelantados que ya tiene Diego Forlán entrenando con la selección uruguaya y que dos de ellos solo jugarán ante Argentina por la fecha FIFA de noviembre

El entrenador celeste ya cuenta con algunos futbolistas que entrenan para el primero de los encuentros que será nada menos que el clásico del Río de la Plata en La Bombonera

6 de noviembre de 2026 13:36 hs
Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya

Los trabajos de la selección uruguaya con vistas a la última fecha FIFA del año ya comenzaron en el Complejo Uruguay Celeste. Mientras el grueso de los convocados comenzará a incorporarse en los próximos días, Diego Forlán ya cuenta con tres piezas clave trabajando sobre el césped: Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz completaron este viernes su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico celeste.

La presencia anticipada de los futbolistas que militan en el fútbol brasileño responde a una coyuntura particular del calendario del Brasileirao.

Flamengo aprovechó la pausa competitiva del certamen local para permitir la rápida salida de sus futbolistas hacia Montevideo.

Dos que se vuelven antes a Flamengo

No obstante, la estadía del grupo no será idéntica para todos los protagonistas a lo largo de la doble fecha de amistosos.

Juan Manuel Ramos en Quedó Picando, sobre el gran momento de Deportivo Maldonado: "No es casualidad que nos mantengamos arriba"

El retiro de Peñarol en Solanas: hermetismo total, cero redes sociales y compromiso asumido de jugadores y cuerpo técnico de Diego Aguirre para buscar el título

A raíz de un acuerdo alcanzado entre el Flamengo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según lo que informó Referí el pasado miércoles, Giorgian De Arrascaeta y Gustavo Varela únicamente dirán presente en el clásico del Río de la Plata frente a Argentina el viernes 13 en La Bombonera.

Una vez finalizado el cruce ante la albiceleste, ambos futbolistas quedarán liberados del combinado celeste y regresarán a Río de Janeiro, perdiéndose el segundo compromiso pautado para el martes 17 frente a República Dominicana.

El motivo de este pacto radica en la intensa definición del Campeonato Brasileño, más conocido como Brasileirao.

La sonrisa de Giorgian De Arrascaeta en el Complejo Uruguay Celeste, y detr&aacute;s, Guillermo Varela

La sonrisa de Giorgian De Arrascaeta en el Complejo Uruguay Celeste, y detrás, Guillermo Varela

El conjunto carioca se encuentra en una puja punto a punto con Palmeiras en la cima de la tabla y afrontará de inmediato un cruce crucial ante Athletico Paranaense el 18 de noviembre, al otro día del segundo encuentro de Uruguay. De ahí el pedido del club brasileño para tenerlos antes.

Por su parte, según informan desde Brasil, Nicolás De la Cruz sí continuará a disposición de Diego Forlán para completar toda la ventana FIFA. Con este escenario planificado, la Celeste ya puso en marcha los motores con la mira fija en el clásico rioplatense.

Las más leídas

Nacional fue sancionado con dos partidos a puertas cerradas y una multa de casi $ 200 mil: no tendrá público ante Albion

Tras su paso por Nacional, Jorge Bava es el principal candidato para asumir en uno de los grandes de Colombia en reemplazo de otro uruguayo

Lito, equipo de la Divisional C y dirigido por Horacio Peralta, goleó a Wanderers y se metió en cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

El mensaje de Evaristo González luego de que Carlos Lazzarino se bajara de las elecciones de Peñarol: "Voy a redoblar el esfuerzo"

Temas

Diego Forlán selección uruguaya Uruguay Argentina Fecha FIFA

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos