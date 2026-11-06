Los tres adelantados que ya tiene Diego Forlán entrenando con la selección uruguaya y que dos de ellos solo jugarán ante Argentina por la fecha FIFA de noviembre

Los trabajos de la selección uruguaya con vistas a la última fecha FIFA del año ya comenzaron en el Complejo Uruguay Celeste. Mientras el grueso de los convocados comenzará a incorporarse en los próximos días, Diego Forlán ya cuenta con tres piezas clave trabajando sobre el césped: Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz completaron este viernes su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico celeste.

La presencia anticipada de los futbolistas que militan en el fútbol brasileño responde a una coyuntura particular del calendario del Brasileirao.

Flamengo aprovechó la pausa competitiva del certamen local para permitir la rápida salida de sus futbolistas hacia Montevideo.

No obstante, la estadía del grupo no será idéntica para todos los protagonistas a lo largo de la doble fecha de amistosos.

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A raíz de un acuerdo alcanzado entre el Flamengo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según lo que informó Referí el pasado miércoles, Giorgian De Arrascaeta y Gustavo Varela únicamente dirán presente en el clásico del Río de la Plata frente a Argentina el viernes 13 en La Bombonera.

Una vez finalizado el cruce ante la albiceleste, ambos futbolistas quedarán liberados del combinado celeste y regresarán a Río de Janeiro, perdiéndose el segundo compromiso pautado para el martes 17 frente a República Dominicana.

El motivo de este pacto radica en la intensa definición del Campeonato Brasileño, más conocido como Brasileirao.

La sonrisa de Giorgian De Arrascaeta en el Complejo Uruguay Celeste, y detrás, Guillermo Varela

El conjunto carioca se encuentra en una puja punto a punto con Palmeiras en la cima de la tabla y afrontará de inmediato un cruce crucial ante Athletico Paranaense el 18 de noviembre, al otro día del segundo encuentro de Uruguay. De ahí el pedido del club brasileño para tenerlos antes.

Por su parte, según informan desde Brasil, Nicolás De la Cruz sí continuará a disposición de Diego Forlán para completar toda la ventana FIFA. Con este escenario planificado, la Celeste ya puso en marcha los motores con la mira fija en el clásico rioplatense.