Valencia vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde en el último partido de LaLiga de España previo a jugar con la selección uruguaya

El partido entre Valencia y Real Madrid con Federico Valverde por una nueva fecha de LaLiga de España se jugará este sábado 7 de noviembre de 2026 a la hora 17 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO.
¿Cuándo juegan Valencia vs Real Madrid con Federico Valverde?
El partido se disputa este sábado 7 de noviembre. El encuentro corresponde a una nueva jornada de la fase de LaLiga de España.
¿A qué hora juegan Valencia vs Real Madrid con Federico Valverde?
El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17 horas.
- Bolivia y Venezuela: 16 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 15 horas.
¿Dónde ver en vivo Valencia vs Real Madrid con Federico Valverde?
Los derechos de transmisión televisiva de LaLiga de España para el territorio sudamericano pertenecen a distintos canales. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo en Uruguay a través de los canales de DSports. Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming DGO, la cual requiere suscripción previa.