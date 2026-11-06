Fin de semana sin descanso en Nacional para preparar el partido ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay; mirá los detalles

Nacional tendrá un fin de semana sin descanso y con jornadas de entrenamientos para preparar el partido ante Deportivo Maldonado del próximo lunes en el Campus de Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay .

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Tras el regreso del partido ante Ferro Carril de Salto el pasado miércoles en Paysandú, con llegada a la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la hora 05:00 del jueves, los tricolores tuvieron libre ese día, tal como estaba planificado.

Este viernes por la mañana regresaron a las prácticas a la hora 10:00. En ese mismo horario entrenarán el sábado y el domingo.

Y el lunes también entrenarán a las 10:00 y luego viajarán a Maldonado, para almorzar ahí y descansar en un régimen de media concentración.

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Tras su paso por Nacional, Jorge Bava es el principal candidato para asumir en uno de los grandes de Colombia en reemplazo de otro uruguayo

Ojito en recuperación

Sin actividad por el Torneo Clausura hasta el próximo sábado 14 cuando reciba a Albion, se espera que el entrenador Daniel Carreño coloque a sus mejores jugadores frente a los fernandinos y no utilice un equipo alternativo como lo viene haciendo en la Copa AUF Uruguay.

En ese caso, volverían al equipo jugadores que no estuvieron el miércoles en Paysandú como Sebastián Coates, Emiliano Ancheta, Gastón Martirena, Camilo Cándido, Luciano Boggio y Tiziano Correa.

Nacional Foto: @CopaAUFUruguay

En Nacional esperan por la recuperación de Nicolás “Ojito” Rodríguez, quien recibió un fuerte pisotón en el partido ante Ferro Carril.

Quien no estará es el zaguero Francisco Calvo, convocado por la selección de Costa Rica para la Fecha FIFA de noviembre. El defensa tampoco estará en el partido del sábado por el Clausura ante Albion al tener cinco amarillas.

Y quien volverá a estar a la orden por Copa AUF Uruguay es Nahuel Gelos, que estuvo suspendido ante Ferro Carril por su roja ante Rentistas.

Deportivo Maldonado vs Nacional

El partido único entre Deportivo Maldonado y Nacional se jugará este lunes 9 de noviembre en el Campus de Maldonado.

El encuentro comenzará a la hora 21:00. Por el momento no se anunció la venta de entradas.

El ganador de la serie se medirá en semifinales ante el vencedor del cruce entre Boston River vs Montevideo City Torque.

El cuadro de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2026

En el otro sector del cuadro aparecen Lito vs Danubio y Liverpool vs Juventud.