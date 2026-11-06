EN VIVO | Cómo seguir el vuelo que trae al papa León XIV a Uruguay

El papa León XIV viaja hacia Uruguay para comenzar su primera visita apostólica a Sudamérica , en una gira que también incluirá a la Argentina y Perú .

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El vuelo partió del aeropuerto de Roma-Fiumicino este viernes y tiene previsto aterrizar durante la tarde en el Aeropuerto Internacional de Carrasco .

"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", señaló el Sumo Pontífice el miércoles en redes sociales.

El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría. #ViajeApostólico

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El avión que traslada al pontífice es un Airbus A330-900 de ITA Airways , que despegó a las 7:05 (hora de Roma) con destino a Uruguay . El aterrizaje está previsto para las 16:30, después de aproximadamente 13 horas y media de viaje.

Para seguir el recorrido se puede ingresar al mapa interactivo de El Observador, que incluye detalles de la agenda oficial del Sumo Pontífice y las actividades previstas durante su visita al país.

Otra opción es FlightAware, una plataforma que permite consultar información sobre vuelos comerciales y observar el desplazamiento de las aeronaves. Para encontrar el viaje del Papa, basta con ingresar el código ITY4000.

El sitio muestra el estado del vuelo y permite consultar datos como los aeropuertos de origen y destino y los horarios estimados de llegada.

También se puede utilizar Flightradar24, que ofrece un mapa interactivo con la ubicación de la aeronave y las actualizaciones de su trayecto.

Agenda del papa León XIV en Uruguay

La visita del papa León XIV a Uruguay se desarrollará desde este viernes 6 al domingo 8 de noviembre, donde el líder de la Iglesia Católica recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida.

Viernes 6 de noviembre | Montevideo

16:30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bienvenida oficial.

17:30: ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia.

17:45: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El Papa pronunciará un discurso.

18:15: visita al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.

19:10: celebración de las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Sábado 7 de noviembre | Paysandú y Montevideo

08:25: salida en avión desde Montevideo hacia Paysandú.

09:10: llegada al Aeropuerto Internacional de Paysandú.

10:00: celebración de la Santa Misa en el Parque París Londres.

12:45: partida en avión desde Paysandú hacia Montevideo.

13:30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

17:00: encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18:00: encuentro con representantes del mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay.

19:00: vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre | Florida y partida hacia Argentina