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Germán Coutinho fue internado luego de descompensarse tras una reunión del Directorio de Ancap

El hijo del dirigente transmitió "tranquilidad" respecto a la salud de su padre y señaló que Coutinho se encontraba "estable"

6 de noviembre de 2026 9:41 hs
Germán Coutinho, exintendente de Salto

Germán Coutinho, exintendente de Salto

El director de Ancap, Germán Coutinho, fue internado en un centro de salud luego que se descompensara tras una reunión del directorio de la empresa pública, cerca del mediodía del jueves, confirmó El Observador.

El hijo del dirigente colorado, Carlos Coutinho, contó al medio salteño Laguardia que el exintendente se sintió mal tras sufrir un pico de presión arterial. Este mismo medio informó que en el centro de salud resolvieron su ingreso al Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), principalmente como precaución y para mantener un control de su evolución.

El hijo del dirigente transmitió "tranquilidad" respecto a la salud de su padre, señaló que Coutinho se encontraba "estable" y que el "momento de mayor preocupación ya había pasado". Coutinho permanece internado bajo observación médica, a la espera de su evolución en las próximas horas.

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El colorado fue intendente de Salto entre 2010 y 2015, también ha sido electo senador en varias oportunidades. En las elecciones de 2014 fue candidato a vicepresidente de Pedro Bordaberry.

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