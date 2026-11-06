Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del jueves 5 de noviembre

El sorteo del 5 de Oro del jueves 5 de noviembre de 2026 anotó dos aciertos para el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha.
Con un pozo acumulado de $27.026,088, dos apostadores ganaron el premio menor de La Banca.
Resultados del 5 de Oro del jueves 5 de noviembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 08, 11, 12, 22 y 47 mientras que la bolilla extra fue la 18.
- Pozo de Oro: sin aciertos| Premio: $ 18.994.281
- Pozo de Plata: dos aciertos | Premio: $ 806.235
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 07, 21, 29, 43 y 45.
- Pozo Revancha: sin aciertos | $ 27.225.572
Resultados del Pozo de Oro
- 08
- 11
- 12
- 22
- 47
- Bolilla extra: 18
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 8 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 63.500.000.