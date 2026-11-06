Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Sábado:
Mín  15°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / SERVICIOS

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del jueves 5 de noviembre

Con un pozo acumulado de $27.026,088, dos apostadores ganaron el premio de La Banca.

6 de noviembre de 2026 10:44 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro del jueves 5 de noviembre de 2026 anotó dos aciertos para el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha.

Con un pozo acumulado de $27.026,088, dos apostadores ganaron el premio menor de La Banca.

Resultados del 5 de Oro del jueves 5 de noviembre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron 08, 11, 12, 22 y 47 mientras que la bolilla extra fue la 18.

Más noticias

Esta semana el 5 de Oro cambia de fecha por el feriado del Día de los Difuntos: cuándo se juega

Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

  • Pozo de Oro: sin aciertos| Premio: $ 18.994.281
  • Pozo de Plata: dos aciertos | Premio: $ 806.235

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 07, 21, 29, 43 y 45.

  • Pozo Revancha: sin aciertos | $ 27.225.572

Resultados del Pozo de Oro

  • 08
  • 11
  • 12
  • 22
  • 47
  • Bolilla extra: 18

Resultados del Pozo Revancha

  • 07
  • 21
  • 29
  • 43
  • 45

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 8 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 63.500.000.

Las más leídas

Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio

La quiebra de Ueno Bank y la crisis del Grupo Vázquez en Paraguay también alcanza a trabajadores uruguayos

"Huella profunda en la ciencia uruguaya y en nuestra sociedad": dirigentes lamentaron la muerte de Gonzalo Moratorio

"Se va como un héroe": se realizó el velatorio del científico Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo

Temas

5 de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos