Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del jueves 5 de noviembre

El sorteo del 5 de Oro del jueves 5 de noviembre de 2026 anotó dos aciertos para el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha .

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Con un pozo acumulado de $27.026,088, dos apostadores ganaron el premio menor de La Banca .

Los números sorteados fueron 08, 11, 12, 22 y 47 mientras que la bolilla extra fue la 18.

Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

Esta semana el 5 de Oro cambia de fecha por el feriado del Día de los Difuntos: cuándo se juega

Los números del sorteo Revancha fueron 07, 21, 29, 43 y 45.

Pozo Revancha: sin aciertos | $ 27.225.572

Resultados del Pozo de Oro

08

11

12

22

47

Bolilla extra: 18

Resultados del Pozo Revancha

07

21

29

43

45

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 8 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 63.500.000.