Esta semana el 5 de Oro cambia de fecha por el feriado del Día de los Difuntos: cuándo se juega

El tradicional sorteo del 5 de Oro, que normalmente se realiza los domingos, tendrá una modificación en su calendario. El próximo sorteo se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre de 2026, comenzando a las 22:00 horas.
Este cambio obedece a la coincidencia con el feriado laborable del lunes 2 de noviembre, una práctica habitual para evitar conflictos con días no laborables en Uruguay. La transmisión del evento se podrá seguir a través de las plataformas digitales de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El pozo de Oro para este sorteo específico asciende a la suma de $ 17.400.000, mientras que el pozo Revancha alcanza los $ 26.600.000. En total, se repartirán aproximadamente $ 44.000.000 entre ambos sorteos, según información oficial de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Resultados del último sorteo y el Pozo de Oro
En el sorteo anterior, celebrado el domingo 1º de noviembre de 2026, los números ganadores del 5 de Oro fueron 13, 15, 24, 26, 38, con la bolilla extra 19. Para el 5 de Oro Revancha, salieron los números 2, 6, 11, 21 y 31. En esa ocasión, no se registraron aciertos en ninguno de los pozos principales.
Para participar, los apostadores deben seleccionar cinco números del 1 al 48. La apuesta básica para el sorteo de 5 de Oro tiene un costo de $ 50. Si se desea participar también en el sorteo Revancha con los mismos números, se suman $ 20 adicionales. Las apuestas se receptan hasta las 20:00 horas del día del sorteo en locales de Quinielas en todo el país, vía telefónica al 0905 0012 (con un valor de $ 77 que incluye ambos sorteos, servicio e IVA), o a través de la aplicación y el sitio web de La Banca hasta las 21:00 horas.