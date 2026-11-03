"Vuela alto compañero": el dolor del uruguayo que estaba en cancha en el momento del choque que le causó la muerte a Jesús de Miguel y los mensajes de futbolistas celestes

Varios futbolistas uruguayos que juegan o jugaron en España manifestaron su dolor por la muerte de Jesús de Miguel , el delantero de Tenerife que murió este martes tras un fuerte golpe que sufrió en el partido por la Segunda división ante Andorra, equipo en el que estaba en cancha el jugador uruguayo Lautaro De León .

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El atacante español de 30 años había sido ingresado de urgencia este lunes tras chocar con el golero de Andorra, Jesús Owono, en los últimos instantes del encuentro entre Tenerife y Andorra.

Este martes a las 08:00 de España el club del delantero comunicó su fallecimiento, lo que causó luto y dolor en el fútbol español e internacional.

Lautaro De León , delantero uruguayo que juega en Andorra y fue titular en el partido de este lunes, lamentó el fallecimiento del atacante rival.

El minuto de silencio de Real Madrid de Federico Valverde por la muerte del futbolista de Tenerife Jesús de Miguel

Murió el futbolista Jesús de Miguel, jugador de Tenerife de España que había sufrido un golpe en el partido de este lunes

El delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, yace en el suelo y sus compañeros se toman la cabeza

"Desde aquí quiero mandar la mayor de las fuerzas a su familia, amigos, compañeros y aficionados. Vuela alto compañero, no te olvidaremos”, escribió el jugador con pasado en Celta de Vigo que había marcado este lunes el gol del 2-1 de penal, en un partido que terminó 2-2.

Lautaro De Léon, el uruguayo de Andorra en el partido ante Tenerife del choque de Jesús de Miguel

Luego de su gol, a los 83 minutos, el uruguayo se fue expulsado por doble amarilla.

83’ | 2-1



GOOOOOOOOL DE L'ANDORRAAA! Lautaro cap a dins! pic.twitter.com/bEykDylAbF — FC Andorra (@fcandorra) November 2, 2026

De Miguel había ingresado en el segundo tiempo, a los 59'. y la dura falta que sufrió fue en el final del partido que tuvo tarjeta roja al golero Owono a los 90+7.

Finalmente, el árbitro suspendió el partido "ante la gravedad de los hechos" y de "mutuo acuerdo" por el impacto que generó la falta.

El dolor de futbolistas uruguayos por la muerte de Miguel de Jesús

El dolor de futbolistas uruguayos

Varios jugadores uruguayos compartieron su dolor por la muerte de De Miguel, con posteos en sus redes y algunos con mensajes.

“Siempre que jugué contra ti eras un dolor de cabeza”, le escribió el Toro Álvaro Rodríguez, quien actualmente está en Bournemouth de Inglaterra, pero que jugó en Real Madrid, Getafe y Elche.

El dolor de futbolistas uruguayos por la muerte de Miguel de Jesús

“Te merecías seguir aquí. Es una noticia muy dura para todos. Mucha fuerza a todos los familiares y seres queridos. D.E.P”, agregó el delantero.

Cristhian Stuani, un histórico uruguayo en España, también se manifestó. “Todo mi cariño y fuerza para su familia, amigos y compañeros en este momento tan difícil. El fútbol hoy está de luto. Mi más sentido pésame. Descansa en paz”, escribió el delantero de Girona.

El dolor de futbolistas uruguayos por la muerte de Miguel de Jesús

Alan Matturro, también con un reciente pasó por el fútbol español, señaló: “De no creer”.

Además, otros uruguayos como Jeremía Recoba, Facundo Bernal, Gonzalo Petit, y Walter "Rifle" Pandiani, compartieron el posteo de Tenerife anunciando su fallecimiento.

Fue compañero de Giovanni Zarfino

De Miguel llevaba algo más de una temporada en Tenerife, al que había llegado en el verano europeo de 2025 procedente de Castellón.

En ese equipo compartió plantel con el uruguayo Giovanni Zarfino, ex Danubio, quien actualmente juega en Extremadura.

Ambos jugaron siete partidos juntos entre 2024 y 2025.