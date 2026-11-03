El minuto de silencio de Real Madrid de Federico Valverde por la muerte del futbolista de Tenerife Jesús de Miguel

Numerosos clubes de fútbol españoles, de Primera y Segunda División, también de otros países, e instituciones expresaron este martes su pesar por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y trasladaron su pésame y solidaridad hacia la entidad tinerfeña y la familia del jugador.

La reacción unánime a través de las redes sociales tuvo lugar nada más conocerse la muerte de De Miguel en el hospital de Santa Cruz de Tenerife donde fue ingresado a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra, cuando fue arrollado por el golero Jesús Owono en un balón dividido.

El plantel de Real Madrid, con el uruguayo Federico Valverde , realizó un minuto de silencio antes del entrenamiento de este martes, lo que fue comunicado por la institución.

El club merengue lamentó "profundamente" el fallecimiento de De Miguel y mostró sus "condolencias y cariño" a sus familiares, compañeros y su club, en la misma línea que el Atlético de Madrid, que se unió al dolor por la pérdida y transmitió su "más sentido pésame".

Minuto de silencio en el entreno del Real Madrid por la muerte de Jesús de Miguel @Forjanes_AS @as_tv pic.twitter.com/BDhebcQSm3

Murió el futbolista Jesús de Miguel, jugador de Tenerife de España que había sufrido un golpe en el partido de este lunes

El golpe de Jesús Owono que le causó la muerte a Jesús de Miguel; el hecho que impacta a España y al fútbol mundial

Endrick Felipe Moreira y Federico Valverde en el entrenamiento de este martes, en la ciudad deportiva de Real Madrid en Valdebebas, en la víspera del partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el AEK Atenas. Foto: EFE

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos”, señala la nota.

Minuto de silencio antes del entrenamiento.https://t.co/yOCfGtXOFF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

El comunicado de Tenerife

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", fue el mensaje del CD Tenerife en el que anunció el fallecimiento esta mañana (...) No hay palabras de consuelo, no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", señaló el club tinerfeño en X.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife (@CDTOficial) November 3, 2026

El FC Andorra fue de los primeros en transmitir su dolor por la pérdida: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz".

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús", fue el mensaje del presidente del equipo andorrano y exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

El Barcelona lamentó la "trágica noticia" y envió su "apoyo y ánimo" a la familia y amigos del jugador en "estos momentos tan difíciles".

El #RealBetis quiere expresar sus más sinceras condolencias por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel.



Todo nuestro apoyo a su familia, al CD Tenerife y a su afición.



Descanse en paz. https://t.co/jvoo1Vx3qQ — Real Betis Balompié (@RealBetis) November 3, 2026

Clubes de Primera y Segunda División se adhirieron a las muestras de cariño y pésame por lo ocurrido, al igual que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien dijo estar "profundamente entristecido" por "el terrible dolor de una pérdida irreparable", un sentimiento compartido con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Profundamente entristecido por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife.

Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable.

Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en… https://t.co/eHNI9V3DHX — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 3, 2026

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy", reza el mensaje en X de la Real Federación Española de Fútbol.

El Celta expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.



Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al @CDTOficial y a toda la familia tinerfeñista, a quienes acompañamos en estos momentos de inmenso… pic.twitter.com/fKskMg5Sem — Celta (@RCCelta) November 3, 2026

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), de la que De Miguel era vocal en su directiva, expresó su "inmensa tristeza" y subrayó que "el vacío que deja es enorme".

Tremendamente consternados y con profundo dolor, queremos transmitir todo nuestro apoyo y fuerza los familiares y allegados de Jesús de Miguel, así como a toda la familia chicharrera, en estos momentos tan complicados.



DEP. https://t.co/z4LRqDpAQ8 — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 3, 2026

"Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerán por siempre con nosotros", añade el texto del sindicato de futbolistas.

De Miguel, de 30 años, militó en varios clubes madrileños, como el Unión Adarve, desde el que señalaron: "No tenemos palabras… Jesús, dejas un vacío enorme. Te vas antes de tiempo. Estamos rotos. Toda la fuerza y el cariño para su familia y amigos. Descansa en paz".

La Federación de Fútbol de Madrid también se sumó al recuerdo: "Jesús deja una profunda huella en numerosos clubes madrileños y de toda España, así como en todas aquellas personas que tuvieron la fortuna de compartir con él su camino en el mundo del fútbol".

Desde el RC Deportivo trasladamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos, así como al CD Tenerife y su afición por el fallecimiento de Jesús de Miguel.



DEP. pic.twitter.com/sdGa6ulfBD — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 3, 2026

Entidades como la Liga F o la Asociación Española de Árbitros de Fútbol, y jugadores como Aymeric Laporte, del Athletic Club, o el madridista Éder Militao, también mostraron su pesar.

Pedro Rodríguez, el jugador canario campeón del mundo con España en 2010 y quien se retiró del fútbol hace pocas semanas, afirmó: "Muy afectado por el fallecimiento de Jesús. Todo mi cariño y amor para su familia y amigos por esta pérdida irremplazable. Un abrazo muy fuerte a todo el tinerfeñismo".

Clubes extranjeros como el Manchester United, el Liverpool, el Olympique de Marsella, el Ajax, el Nápoles, el Fenerbahçe o la Bundesliga también publicaron muestras de solidaridad y ánimo.

Con base en EFE