Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Una buena noticia para Diego Forlán en la selección uruguaya y para Real Madrid: entrenó Federico Valverde y viaja para jugar por la Champions League

El capitán merengue y de la celeste mejoró de su lesión y retornará a las canchas con su club

2 de noviembre de 2026 13:58 hs
Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

El arranque de la semana trajo alivio simultáneo a la capital española y al Complejo Uruguay Celeste. Federico Valverde completó con normalidad la sesión matinal de entrenamiento en Valdebebas tras superar las molestias musculares que lo marginaron el fin de semana, quedando a la orden de José Mourinho para integrar la delegación que viaja a Atenas a disputar el encuentro de Champions League frente a AEK de este miércoles.

La alarma se había encendido luego del clásico frente a Barcelona, donde el uruguayo debió jugar condicionado buena parte del partido debido a una sobrecarga severa en la zona de los isquiotibiales.

No obstante, los exámenes médicos descartaron una rotura fibrilar o lesiones articulares.

Cómo evoluciona Leonardo Fernández en Madrid: cerró sus redes, trabaja "en aparatos que no hay en Uruguay" y aguarda el informe médico del viernes para volver a Peñarol

Peñarol se prepara para cinco días exigentes, de diálogos intensos de Diego Aguirre con el plantel en Solanas y de trabajos tácticos para intentar salir de la crisis

Ante ese cuadro, el cuerpo técnico de José Mourinho prefirió preservarlo, apartándolo del compromiso frente a Racing de Santander para enfocarse en trabajos de gimnasio y fisioterapia.

El polan de José Mourinho para llevarlo a Atenas para jugar en la Champions League

La rápida reinserción al trabajo grupal de Federico Valverde que se vio este lunes en Real Madrid certifica que el plan preventivo dio resultado y que el capitán ya está al 100%.

Así, José Mourinho lo pondrá en la nómina de viajeros que este martes irá a Grecia para enfrentar al otro día a AEK Atenas por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

La noticia también representa un desahogo mayúsculo para Diego Forlán. El flamante director técnico de la selección uruguaya había sufrido la baja de su principal figura en la ventana FIFA de setiembre-octubre frente a Japón, Corea del Sur e India -los primeros encuentros de su ciclo- a causa de una dolencia previa sufrida en el clásico de la capital española ante Atlético de Madrid.

Con Valverde plenamente recuperado y sumando minutos en el certamen europeo, Forlán podrá reservar a su capitán en óptimas condiciones.

El calendario celeste asoma de máxima exigencia: Uruguay visitará a Argentina el viernes 13 en La Bombonera y recibirá el martes 17 a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

El retorno del volante a la dinámica de competencia despeja incertidumbres en el momento más oportuno para ambas camisetas.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras los triunfos de Nacional y de Liverpool

A cuatro meses de su salida de Boca Juniors, Edinson Cavani suena en un grande de Sudamérica

Danubio 1-2 Nacional: doblete de Maxi Gómez que mantiene al tricolor en la pelea del Torneo Clausura y manda al franjeado al descenso

Cómo evoluciona Leonardo Fernández en Madrid: cerró sus redes, trabaja "en aparatos que no hay en Uruguay" y aguarda el informe médico del viernes para volver a Peñarol

Temas

Diego Forlán Federico Valverde selección uruguaya real madrid Champions League

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos