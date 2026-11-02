Una buena noticia para Diego Forlán en la selección uruguaya y para Real Madrid: entrenó Federico Valverde y viaja para jugar por la Champions League

El arranque de la semana trajo alivio simultáneo a la capital española y al Complejo Uruguay Celeste. Federico Valverde completó con normalidad la sesión matinal de entrenamiento en Valdebebas tras superar las molestias musculares que lo marginaron el fin de semana, quedando a la orden de José Mourinho para integrar la delegación que viaja a Atenas a disputar el encuentro de Champions League frente a AEK de este miércoles.

La alarma se había encendido luego del clásico frente a Barcelona, donde el uruguayo debió jugar condicionado buena parte del partido debido a una sobrecarga severa en la zona de los isquiotibiales.

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Ante ese cuadro, el cuerpo técnico de José Mourinho prefirió preservarlo, apartándolo del compromiso frente a Racing de Santander para enfocarse en trabajos de gimnasio y fisioterapia.

El polan de José Mourinho para llevarlo a Atenas para jugar en la Champions League

La rápida reinserción al trabajo grupal de Federico Valverde que se vio este lunes en Real Madrid certifica que el plan preventivo dio resultado y que el capitán ya está al 100%.

Así, José Mourinho lo pondrá en la nómina de viajeros que este martes irá a Grecia para enfrentar al otro día a AEK Atenas por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

La noticia también representa un desahogo mayúsculo para Diego Forlán. El flamante director técnico de la selección uruguaya había sufrido la baja de su principal figura en la ventana FIFA de setiembre-octubre frente a Japón, Corea del Sur e India -los primeros encuentros de su ciclo- a causa de una dolencia previa sufrida en el clásico de la capital española ante Atlético de Madrid.

Con Valverde plenamente recuperado y sumando minutos en el certamen europeo, Forlán podrá reservar a su capitán en óptimas condiciones.

El calendario celeste asoma de máxima exigencia: Uruguay visitará a Argentina el viernes 13 en La Bombonera y recibirá el martes 17 a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

El retorno del volante a la dinámica de competencia despeja incertidumbres en el momento más oportuno para ambas camisetas.