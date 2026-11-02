Cómo evoluciona Leonardo Fernández en Madrid: cerró sus redes, trabaja en aparatos que no hay en Uruguay y aguarda el informe médico del viernes para volver a Peñarol

Leonardo Fernández viajó a Madrid el pasado jueves para encontrarse con el médico que lo operó de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una grave lesión sufrida durante el primer partido de Peñarol de la Copa Libertadores de este año frente a Independiente Santa Fe en Bogotá, y en su clínica, viene trabajando en lo físico a la espera de lo que será la evaluación final programada para este viernes.

Como informó Referí el pasado martes, el futbolista le pidió encarecidamente al presidente Ignacio Ruglio poder viajar a España para continuar su rehabilitación y recuperación muscular en la zona, ya que la ansiedad por volver a jugar le ganó, lo que fue aceptado por el mandamás del club y también por el técnico Diego Aguirre.

Aquel episodio de su lesión tuvo lugar el pasado 10 de abril en la visita de Peñarol a Independiente Santa Fe tras una durísima entrada del defensor Víctor Moreno, en una jugada que insólitamente no fue sancionada como penal por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Luego empezó un proceso médico y físico sumamente riguroso y Leonardo Fernández fue intervenido quirúrgicamente el 21 de abril pasado por el Dr. Manuel Leyes en la Clínica Olympia de Madrid, en España.

La uruguaya Florencia Revetria hizo historia y es la primera ganadora de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

Los primeros días de Leonardo Fernández en Madrid

Leonardo Fernández viajó a Madrid el pasado jueves y para desenchufarse, cerró sus redes sociales.

Según informó una fuente de Peñarol a Referí, el futbolista está trabajando en lo físico y viene evolucionando muy bien de lo que fue su operación de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El media punta carbonero trabaja en distintas máquinas que no existen en el medio uruguayo.

Los adelantos que tienen en ciertos países de Europa en esta materia -España es uno de ellos-, superan ampliamente lo que se pueda hacer en el fútbol y en el deporte uruguayo.

Andrés Matonte y Leonardo Fernández en el partido entre Peñarol y Cerro Foto: Dante Fernández / FocoUy

Por más que son pocos días los que estará en Madrid, las labores físicas en esos aparatos ayudan mucho en la evolución y acortan tiempos.

Si bien en Peñarol existen esperanzas de que pueda llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026 -siempre y cuando el club acceda a esa posibilidad y no se caiga más en los últimos partidos de este Torneo Clausura-, aún deberán esperar.

Está clarísimo que si Leonardo Fernández llega en lo físico, no lo hará en el 100% de sus condiciones.

También un tema no menor es la falta total de fútbol, ya que no juega desde abril pasado, justamente cuando lo lesionaron.

Leonardo Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

El viernes será su último día en la clínica de Madrid, y allí el Dr. Manuel Leyes escribirá un informe acerca de cómo se encuentra en su evolución tras la operación y estos meses de arduo y silencioso trabajo.

Luego retornará a Montevideo para sumarse nuevamente a las prácticas con sus compañeros de Peñarol, y enfocarse en su ansioso regreso a las canchas. Por más que por ahora parece casi una quimera, en el club no descartan nada hasta el informe final del viernes próximo y de cómo seguirá su evolución.