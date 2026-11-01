Las imperdibles frases del Loco Abreu que perdió el examen para naturalizarse mexicano: de "acerté tres de 10" a las preguntas sobre los indígenas; mirá el video

Fiel a su estilo auténtico y descontracturado, Sebastián "Loco" Abreu protagonizó una conferencia de prensa imperdible en México. El actual entrenador de Xolos de Tijuana reveló que reprobó el examen para adquirir la nacionalidad mexicana, un trámite que venía preparando con dedicación pero que terminó jugándole una mala pasada en la sala de evaluación.

El minuano ya había anticipado días atrás sus temores ante la dificultad del cuestionario.

El jueves previo había admitido estar “cagado” porque la prueba resultaba “complicada”, a pesar de que aseguró que venía “estudiando mucho”.

La evaluación oficial abarca temáticas que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta la historia profunda del país y las culturas mesoamericanas, además de las estrofas del himno nacional, que era el contenido que mejor dominaba.

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El Loco no pudo con el examen y buscará darlo de nuevo

Sin embargo, tras el emocionante empate 3-3 de su equipo frente a Rayados de Monterrey de este sábado a la noche por la Liga MX, Sebastián "Loco" Abreu fue consultado por el desenlace del trámite y no ocultó la realidad: “me fue de la chingada”, confesó entre risas, para luego detallar el magro balance numérico: “acerté tres de 10 y tengo que salvar ocho de 10 para aprobarlo”.

El técnico uruguayo de 50 años explicó que una de las mayores complejidades apareció al responder sobre “los líderes indígenas”, donde no logró sumar puntos.

“Es parte de la historia y hay que tenerla presente. Pero me preguntaron los líderes indígenas que yo que sé... Está bien, la respeto, pero no mamen”, soltó con su característica chispa rioplatense teñida de modismos aztecas, desatando las carcajadas de los periodistas presentes en la sala.

Dentro de los aciertos, bromeó con una de las consignas cotidianas referida a las celebraciones populares: “Si le erraba en esa me sacan de México y no entro más. Me preguntaron: '¿Cómo se festejan los cumpleaños? ¿Que los cumplas feliz, feliz cumpleaños o las mañanitas?' Si le erraba en eso me deportaban ahí mismo”, comentó en alusión a cómo se festejan los cumpleaños en tierras mexicanas.

Concluyó restándole drama: “Así que reprobé. Ya estoy acostumbrado a reprobar estudios, así que no me generó ningún impacto emocional que ya no había vivido. Ahora pedimos una nueva cita y esperemos que las preguntas sean un poquito más cerca del siglo XXI”.

En lo deportivo, Xolos de Tijuana marcha sexto con 22 puntos y pelea por sellar su clasificación a los playoffs.