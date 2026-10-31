Las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del descenso tras el empate de Peñarol ante Wanderers

Peñarol empató 1-1 ante Wanderers este sábado por la fecha 13 del Torneo Clausura en el Parque Saroldi, sin su público que estaba suspendido por última vez.

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En el inicio del complemento, DIego Aguirre sacó a Germán Pezzella y a Eric Remedi -quien recibió la quinta amarilla y no estará en la fecha que viene contra Defensor Sporting-, y le dio ingreso a Lucas Ferreira y a Matías Arezo, buscando llegar más.

No obstante, el equipo llegaba muy poco, se había apagado Leonel Jaime -mal en los córners y en las jugadas de pelota parada- y Wanderers se defendía.

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Peñarol 1-1 Wanderers por el Torneo Clausura: el equipo de Diego Aguirre jugó otra vez muy mal y Luis Angulo rescató un empate en el final

Y tan mal jugó el equipo de Diego Aguirre otra vez, que llegó el gol de Facundo Labandeira que en principio fue anulado por un supuesto offside, pero el VAR llamó para que Leodán González lo diera como válido.

Cuando se terminaba el partido, Luis Angulo le dio el empate a Peñarol y al menos lo hizo rescatar un punto.

En los otros encuentros disputados por la fecha, Racing derrotó 3-1 a Cerro Largo, en tanto que Central Español ganó 2-1 a Cerro como visitante y sumó tres puntos de oro para el descenso.

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual:

Así quedaron las posiciones en el descenso: