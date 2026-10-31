Thiago Carballo, arquero de las formativas de Peñarol, recibió el Guante de Oro en el Mundial sub 15

Thiago Carballo , el golero de las formativas de Peñarol , fue distinguido como el Guante de Oro del Mundial sub 15 , en donde Uruguay terminó en la décima posición del torneo entre 189 participantes que se llevó a cabo en Azerbaiyán .

El equipo dirigido por Gustavo Bueno jugó nueve partidos: ganó seis, empató uno –en el que luego cayó por penales ante Grecia– y perdió dos , el primero y el último.

El golero de las formativas de Peñarol recibió el premio luego de haber acumulado 5 vallas invictas y de recibir 8 goles en ocho encuentros disputados.

El sábado arrancó con un traspié ante Moldavia que encendió las alarmas. A partir de la segunda fecha, cosechó una racha de victorias hasta el cierre de la serie : venció 3-1 a Zambia, luego 4-2 a Comoras, 1-0 a Tanzania y cerró el grupo con una goleada histórica por 12-0 ante Montserrat.

Thiago Carballo fue distinguido como Guantes de Oro en el Mundial Sub-15 con 8 goles recibidos en 8 partidos disputados con una racha positiva de 5 partidos con la valla invicta. #SemilleroDeAmérica pic.twitter.com/YJBRsjNW2Y

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En los dieciseisavos de final de la estructura A, derrotó de manera magnífica a Estonia 6-0, en octavos de final empató 1-1 con Grecia, pero volvió a tropezar en la definición desde el punto del penal.

A partir de allí, comenzó a competir por la ubicación entre los puestos 9 y 16: se impuso ante Egipto 3-0 y a Polonia 1-0, para finalmente cerrar el campeonato del nivel A cayendo 3-1 ante México.

Uruguay terminó en la décima posición y México terminó noveno, mientras que el primer campeón del mundo sub 15 fue España, que derrotó 3-0 a República Checa.