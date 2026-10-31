Thiago Carballo, arquero de las formativas de Peñarol, recibió el Guante de Oro en el Mundial sub 15

Thiago Carballo, el golero de las formativas de Peñarol, fue distinguido como el Guante de Oro del Mundial sub 15, en donde Uruguay terminó en la décima posición del torneo entre 189 participantes que se llevó a cabo en Azerbaiyán.
El equipo dirigido por Gustavo Bueno jugó nueve partidos: ganó seis, empató uno –en el que luego cayó por penales ante Grecia– y perdió dos, el primero y el último.
El golero de las formativas de Peñarol recibió el premio luego de haber acumulado 5 vallas invictas y de recibir 8 goles en ocho encuentros disputados.
El Mundial sub 15 de Uruguay
El sábado arrancó con un traspié ante Moldavia que encendió las alarmas. A partir de la segunda fecha, cosechó una racha de victorias hasta el cierre de la serie: venció 3-1 a Zambia, luego 4-2 a Comoras, 1-0 a Tanzania y cerró el grupo con una goleada histórica por 12-0 ante Montserrat.
En los dieciseisavos de final de la estructura A, derrotó de manera magnífica a Estonia 6-0, en octavos de final empató 1-1 con Grecia, pero volvió a tropezar en la definición desde el punto del penal.
A partir de allí, comenzó a competir por la ubicación entre los puestos 9 y 16: se impuso ante Egipto 3-0 y a Polonia 1-0, para finalmente cerrar el campeonato del nivel A cayendo 3-1 ante México.
Uruguay terminó en la décima posición y México terminó noveno, mientras que el primer campeón del mundo sub 15 fue España, que derrotó 3-0 a República Checa.