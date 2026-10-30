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El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se juega la 13ª fecha del Torneo Clausura, con el líder Liverpool ante Juventud y Peñarol y Nacional buscando sumar; mirá días, horarios y jueces

La antepenúltima fecha del Torneo Clausura se juega de sábado a lunes con partidos cruciales en lo alto y bajo de las tablas

30 de octubre de 2026 14:22 hs
Jorge Fossati

Jorge Fossati

Foto: Dante Fernández/Focouy

Tras derrotar a Peñarol y a Nacional en jornadas consecutivas, Liverpool buscará este fin de semana prolongar el buen momento que vive en el Torneo Clausura para dar un nuevo paso hacia el título.

Líder del certamen con 27 puntos y dos de renta sobre su más inmediato perseguidor, el equipo dirigido por Jorge Fossati enfrentará este domingo a Juventud en la decimotercera fecha.

Torque y Nacional obligados a ganar

Ese mismo día, sus escoltas también saltarán al campo aguardando por una derrota negriazul para poder seguir luchando por el título hasta las últimas consecuencias.

Marcelo Méndez, el técnico de Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Marcelo Méndez, el técnico de Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

A falta de nueve puntos por disputarse, Montevideo City Torque suma 25 enteros y Nacional tiene 23, por lo que sus posibilidades por el momento siguen intactas.

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Sebastián Coates y Ruben Bentancourt

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El conjunto ciudadano visitará a Boston River y el tricolor se enfrentará a Danubio. También el domingo, Progreso recibirá a Defensor Sporting.

Peñarol ante Wanderers en el Saroldi

Un día antes, Racing recibirá a Cerro Largo, Central Español visitará a Cerro y Peñarol enfrentará a Montevideo Wanderers con la obligación de ganar para seguir en lo más alto de la Tabla Anual.

Pese a que atraviesa uno de los peores momentos de la temporada y apenas ganó uno de sus últimos cinco juegos, el equipo de Diego Aguirre sigue al frente de la acumulada, aunque ahora sabe que una derrota podría dejar el primer lugar en manos de Deportivo Maldonado.

Washington Aguerre

Washington Aguerre

Peñarol acumula 64 puntos en la Anual y los de Gabriel Di Noia tienen 62. Más abajo, Montevideo City Torque suma 60 enteros y Nacional 58.

Deportivo Maldonado espera una derrota del aurinegro para poder llegar a la cima de una tabla que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya, y visitará el lunes a Albion en el duelo que cerrará la fecha.

Partidos de la decimotercera jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Sábado 31 de octubre 10:00 Racing-Cerro Largo Parque Roberto Javier Feres Martín Soppi, Alberto Piriz y Marcelo García

Yimmy Álvarez y Santiago Fernández
Sábado 31 13:00 Cerro-Central Español Tróccoli Gustavo Tejera Agustín Berisso, Marcelo Alonso y Leandro Lasso

Antonio García y Santiago Motta
Sábado 31 16:30 Peñarol-Wanderers Parque Saroldi Leodan González Héctor Bergalo, Marcos Rosamen y Daniel Rodríguez

Diego Dunajec y Nicolás Tarán
Domingo 1° de noviembre 10:00 Progreso-Defensor Sporting Paladino Esteban Ostojich Nicolás Tarán, Sebastián Silvera y Jonathan De León

Christian Ferreyra y Héctor Bergalo
Domingo 1° 13:00 Boston River-Montevideo City Torque Campeones Olímpicos Javier Burgos Andrés Nievas, Matías Rodríguez y Lucas Andrade

Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
Domingo 1° 16:30 Danubio-Nacional Jardines Hernán Heras Horacio Ferreiro, Amador De Prado y Kevin Fontes

Andrés Cunha y Agustín Berisso
Domingo 1° 20:00 Liverpool-Juventud Parque Viera Mathías De Armas Pablo Llarena, Mathías Muniz y Bruno Sacarelo

Christian Ferreyra y Santiago Fernández
Lunes 2 20:00 Albion-Deportivo Maldonado Franzini Andrés Matonte Carlos Barreiro, Julián Pérez y Juan Cianni

Andrés Cunha y Diego Riveiro

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