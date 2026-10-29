Proponen cambios para la temporada 2027 del fútbol uruguayo: 11 meses de actividad, Torneo Inicial, Apertura y Clausura y dos períodos de licencias

La temporada 2027 de la Liga AUF Uruguaya de Primera División ya fue diseñada por la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), está previsto que comience el 17 de enero con la final de la Supercopa y culmine el domingo 19 de diciembre . Contempla dos períodos de licencia para los futbolistas, tres torneos y las finales se jugarán íntegramente en el último mes del año.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La mesa ejecutiva que preside Álvaro Rivero pondrá a votación el próximo martes el proyecto que plantea cambios para el torneo local del próximo año.

No están previstos torneos de verano y la actividad se inicia en la segunda quincena de enero.

Mercado de pases de verano: se abre el 4 de enero y cierra el 25 de febrero

El juvenil que ya entrenaba con Carreño y puede ser una opción para la defensa de Nacional, donde el DT deberá hacer ajustes por la baja de Luciano Rodríguez

Nacional tuvo su audiencia con el Colegio de Árbitros en la que intercambió opiniones e hizo consultas

Final de la Supercopa: 17 de enero (la jugarán Peñarol como campeón del Intermedio 2026 y el campeón de la Liga 2026, si no es Peñarol, sino el vicecampeón)

Torneo Inicial: comienza 23 de enero y la última fecha será el 14 de marzo

Torneo Apertura: comienza el 20 de marzo y finaliza el 27 de junio

Licencia de futbolistas: 28 de junio al 7 de julio

Mercado de pases de invierno: abre el 8 de julio y cierra el 1° de setiembre

Copa AUF Uruguay: 24 de julio fase de grupos. La final se disputa el 24 de noviembre

Torneo Clausura: comienza el 21 de agosto y finaliza el 28 de noviembre

Finales de la Liga Uruguaya: a partir del miércoles 1° de diciembre hasta el domingo 19

Los cambios que se proyectan para el próximo año

La temporada 2027 de Primera división tendrá un orden diferente al de este año aunque mantendrá el calendario con 37 fechas, que corresponden a 15 del Apertura, 15 del Clausura y siete jornadas de un torneo que se juega en dos series de ocho equipos que se denominará Inicial porque se disputa en el comienzo del año.

No se jugará el Intermedio en medio de la temporada.

La Copa AUF Uruguay se iniciará tras el receso de invierno, en julio, y preveen 12 semanas para su desarrollo. La final se jugará el 24 de noviembre, el miércoles previo a la última fecha de la fase regular (última etapa del Clausura).

Las finales de la Liga Uruguaya se jugarán en diciembre.

No habrá torneos de verano y el año se abre con la Supercopa del 17 de enero.

El receso de invierno será de cinco semanas, entre el lunes 28 de junio y sábado 24 de julio.

Los mercados de pases quedarán abiertos hasta avanzada la primera parte y segunda de la temporada y tendrá esta incidencia: el mercado de pase de verano se cierra el 25 de febrero, previo a la sexta fecha del Torneo Inicial, y el de invierno termina el 1° de setiembre, previo a la tercera fecha del Clausura.