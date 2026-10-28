Entre el respaldo y la crítica a Diego Aguirre, el delegado Julio Trostchansky opinó de la crisis de Peñarol: "La calentura hay que aguantarla"

La eliminación de Peñarol en la Copa AUF Uruguay caló hondo en la interna aurinegra. La derrota 2-0 ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo generó malestar entre los simpatizantes y derivó en un contundente pronunciamiento público de Julio Trostchansky, delegado de la institución ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien utilizó sus redes sociales para analizar el momento deportivo, asumir responsabilidades y ratificar la continuidad del cuerpo técnico.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el delegado no eludió el flojo rendimiento colectivo del conjunto dirigido por Diego Aguirre: "No voy a pedir paciencia al hincha. Entiendo la calentura porque yo también estoy preocupado. No estamos jugando bien y eso está a la vista de todos", comenzó expresando de forma directa, validando el descontento de la tribuna tras la caída en el certamen integrador.

Los otros juicios de Trosthansky Pese al duro diagnóstico, Julio Trostchansky fue categórico al momento de marcar el camino a seguir, descartando de plano una interrupción en el proceso del entrenador: "Confío en Diego Aguirre y no creo que cambiar de técnico ahora nos ayude en nada. Diego sabe lo que es ganar con Peñarol y estoy seguro de que puede sacar esto adelante".

Asimismo, el delegado extendió la autocrítica hacia la cúpula directriz: "También los dirigentes tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Hay cosas para corregir y tenemos que hacerlo. No alcanza solo con exigirles respuestas a los demás".