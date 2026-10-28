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Entre el respaldo y la crítica a Diego Aguirre, el delegado Julio Trostchansky opinó de la crisis de Peñarol: "La calentura hay que aguantarla"

Uno de los encargados del club carbonero ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, mostró su punto de vista tras la eliminación de la Copa AUF Uruguay contra Montevideo City Torque

28 de octubre de 2026 18:02 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

La eliminación de Peñarol en la Copa AUF Uruguay caló hondo en la interna aurinegra. La derrota 2-0 ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo generó malestar entre los simpatizantes y derivó en un contundente pronunciamiento público de Julio Trostchansky, delegado de la institución ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien utilizó sus redes sociales para analizar el momento deportivo, asumir responsabilidades y ratificar la continuidad del cuerpo técnico.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el delegado no eludió el flojo rendimiento colectivo del conjunto dirigido por Diego Aguirre: "No voy a pedir paciencia al hincha. Entiendo la calentura porque yo también estoy preocupado. No estamos jugando bien y eso está a la vista de todos", comenzó expresando de forma directa, validando el descontento de la tribuna tras la caída en el certamen integrador.

Los otros juicios de Trosthansky

Pese al duro diagnóstico, Julio Trostchansky fue categórico al momento de marcar el camino a seguir, descartando de plano una interrupción en el proceso del entrenador: "Confío en Diego Aguirre y no creo que cambiar de técnico ahora nos ayude en nada. Diego sabe lo que es ganar con Peñarol y estoy seguro de que puede sacar esto adelante".

Asimismo, el delegado extendió la autocrítica hacia la cúpula directriz: "También los dirigentes tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Hay cosas para corregir y tenemos que hacerlo. No alcanza solo con exigirles respuestas a los demás".

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De cara a la definición de la temporada, envió un mensaje de optimismo enfocado en el Campeonato Uruguayo.

"La crítica y la calentura hay que aguantarla porque tiene su lógica. Y sobre el campeonato quiero ser bien claro y doy mi opinión sin temor a lo que se pueda decir: estoy convencido de que vamos a salir campeones. Sé que después de estos partidos a muchos les puede costar tener esa confianza. Es totalmente entendible. Lo que es claro que siendo Peñarol no voy a dar por perdido un campeonato que todavía podemos ganar por nosotros mismos", sentenció, cerrando con una arenga sobre la obligación histórica de coronar el año.

Aquí se puede ver su posteo:

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