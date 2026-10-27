Larga reunión de Diego Aguirre con los jugadores tras la eliminación de Peñarol: "A pesar del momento jodido hay que ganar el próximo partido"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, vivió otra noche de tensión luego de sufrir una nueva derrota en la temporada. Esta vez, su equipo perdió 2-0 contra Montevideo City Torque, en el Estadio Campeón del Siglo, y quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay, en 16avos de final.

Aguirre formó un equipo alternativo y metió 11 cambios con respecto al equipo que el viernes empató 0-0 con Juventud por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Su equipo volvió a dejar una pobre imagen, luego de 20' iniciales que fueron parejos y donde Franco González y Luis Angulo mostraron cosas interesantes.

Al final, consumado el 2-0, Aguirre se fue insultado por los propios hinchas de Peñarol , así como también fueron insultados los jugadores.

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La Fiera no habló con la televisión y se encerró en el vestuario con su cuerpo técnico, que encabezan Fernando Piñatares (preparador físico) y Juan Verzeri (ayudante técnico). Estuvo un tiempo mucho más largo del habitual para salir, lo que empezó a tejer especulaciones en torno a su continuidad.

Finalmente compareció ante los medios para hablar en conferencia de prensa: "Estoy bien", fue lo primero que dijo y luego desvió rápidamente su respuesta hacia el partido: "Del resultado queríamos otra cosa, cuando hacés 11 cambios de un partido al otro está el riesgo de que las cosas no salgan, está claro que no es excusa, pero no precisamos de esta copa, por eso el riesgo de lo que pasó hoy que terminamos perdiendo".

Peñarol era campeón de la Copa AUF Uruguay y ahora abdicó rápidamente su trono.

"Obviamente que siempre querés ganar, teníamos la expectativa de esta copa pelearla, pero estuvimos charlando, mirando para adelante, sabiendo que lo más importante es lo que viene y para eso tenemos que comprometernos a sacar partido a partido porque estamos en el final. A pesar del momento jodido hay que ganar el próximo partido e ir viendo", dijo.

"El partido de hoy es un poco difícil de analizar, tomo alguna cosa posstiva para lo que viene, como el segundo tiempo del último partido (Juventud, 0-0) qwue fue bueno porque el equipo mostró una mejoría. Por ese lado es que vamos, estamos trabajando mucho para que el equipo vuelva a dar las alegrías del triunfo. Hay tres días para un partido muy importante del sábado (Wanderers en el Parque Saroldi), hay que ganarlo, pelear por el primer puesto de la Anual que es de lo que nos tenemos que agarrar para visualizarnos en la final".

"Sabemos que este año hemos sido muy irregulares, estamos en deuda con la gente, nos sentimos culpables de eso, estamos con todas las posibilidades de que termine bien, vamos a hacer todo lo posible para que eso pase", agregó.

"Claramente el equipo que va a jugar con Wanderers no es el que jugó hoy, no van a estar golpeados, van querer rescatar el momento e intentar ganar el partido. Somos un grupo único, pero está dividido entre los que jugaron hoy y van a jugar el próximo, y están en condiciones de sacar esto adelante. Con los que van a jugar, estos días de trabajo han sido muy buenos", adelantó Aguirre.

"Está bien, está bien", interrumpió a un periodista que le preguntó por el enojo de los hinchas.

"El hincha siempre tiene razón, es un momento dificil, está sufriendo igual que nosotros, no creo que más, pero hay que bancarlo porque es pasional. De la misma forma en que me bancaban con aplausos, entiendo las críticas, todo bien. Agradecimiento siempre y que critiquen, griten y no estén conformes lo súper entiendo. Ojalá podamos darle una alegría grande a fin de año".

"Hay muchísimo margen de mejora, tenemos que mostrarla para que eso pase, no va a pasar solo por tener la camiseta amarilla y negra. Hay que ir por el objetivo. Es un momento difícil, pero nadie de ustedes se va a animar a descartarnos y nosotros tampoco", concluyó.

Nuevamente dejó un mensaje optimista en una conferencia. Sin embargo, el equipo no devuelve en cancha rendimientos y resultados y a Peñarol se le caen por un lado objetivos cumplibles y por otro su ventaja en la Tabla Anual se ha ido achicando pensando en el objetivo de ganar la Liga AUF Uruguaya.