Peñarol vs Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha, precio de las entradas y por dónde verlo

Peñarol recibes este martes a Montevideo City Torque por los 16avos de final de la Copa AUF Uruguay en un partido donde buscará no solo el acceso a los octavos del certamen sino también cortar con una racha de tres partidos sin obtener la victoria.
Luego de ganarle a Racing por la fecha 9 del Torneo Clausura, el aurinegro empató con Progreso, perdió con Liverpool y empató el viernes pasado 0-0 con Juventud.
En la Copa AUF Uruguay, el equipo de Diego Aguirre compartió grupo con Montevideo City Torque ganándole 1-0 el pasado 26 de agosto, con gol de Eric Remedi, y luego empató 2-2 con Atenas y 1-1 con Danubio.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Montevideo City Torque?
El encuentro correspondiente a la fase profesional del torneo nacional está programado para este martes.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Montevideo City Torque?
El pitazo inicial del encuentro está fijado para la hora 19.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Montevideo City Torque?
Por primera vez en el año, Peñarol oficiará de local en el Campeón del Siglo.
¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Montevideo City Torque?
El partido se verá por Directv y en streaming por DGO.
Entradas para Peñarol vs Montevideo City Torque: precios y dónde comprarlas
Las localidades para asistir al encuentro se encuentran a la venta. Los hinchas pueden adquirir sus boletos de forma digital a través de la plataforma AUFTickets o de manera presencial en los locales de la red de cobranzas Redpagos.
Precios:
- Tribuna Henderson: $ 590
- Tribuna Damiani: $ 390
- Tribuna Cataldi: $ 200
- Tribuna Guelfi (Sector Visitante): $ 200
Los menores de hasta 12 años inclusive tienen el ingreso gratuito a todas las tribunas, siempre y cuando asistan acompañados de un adulto responsable.
El rival del ganador del partido
El ganador de este partido jugará contra Libertad de San Carlos, equipo de OFI que derrotó con autoridad a Bella Vista.
Resultados de la llave profesional de 16avos de final de la Copa AUF Uruguay
- Cerrito 1 (3)-1 (4) Wanderers
- Plaza Colonia 0-1 Juventud
- Boston River 0 (4)-0 (3) River Plate
- Deportivo Maldonado 4-1 Albion
- Central Español 0-6 Danubio
- Nacional 3-0 Rentistas
- Liverpool 1-0 Cerro Largo
- Peñarol vs Montevideo City Torque
Llave amateur
- Nacional de Florida 2-0 Rincón
- Lito 2-0 Durazno FC
- Ferro Carril de Salto 2-1 Real Montevideo
- Gladiador 1 (4)-1 (1) Sportivo Barracas
- Racing de Durazno 0-1 San Carlos
- Río Negro de San José 1-4 Wanderers de Durazno
- Libertad de San Carlos 3-1 Bella Vista
- Porongos de Flores 1 (4)-1 (3) Deportivo Italiano
Los cruces de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay
- San Carlos vs Boston River
- Libertad vs Peñarol o Montevideo City Torque
- Porongos vs Deportivo Maldonado
- Ferro Carril vs Nacional
- Wanderers de Durazno vs Danubio
- Lito vs Wanderers
- Gladiador de Salto de Salto vs Liverpool
- Nacional de Florida vs Juventud