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Copa AUF Uruguay: se fijaron las fechas de los cruces de octavos de final, con Nacional yendo a Paysandú y Libertad de San Carlos a la espera de Peñarol o Torque; mirá los detalles

Los equipos del interior y el único amateur serán locales en instancias de partido único, con penales en caso de empate

22 de octubre de 2026 14:52 hs
Copa AUF Uruguay 2026

Copa AUF Uruguay 2026

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay dio a conocer los detalles de los partidos de octavos de final en la que equipos profesionales de Primera división se medirán ante los que avanzaron del fútbol del interior de OFI y al único amateur de AUF que sigue en carrera, Lito.

Los equipos del interior y amateur serán locales en instancias de partido único, con penales en caso de empate.

Nacional con Ferro Carril de Salto pero en Paysandú

Uno de los partidos destacados será el de Nacional, que deberá viajar al norte para visitar a Ferro Carril de Salto, partido que se jugará en el Estadio Artigas de Paysandú el 4 de noviembre a las 21:00 horas.

Estadio Artigas de Paysandú en remodelación pensando en la Copa América 2028
Estadio Artigas de Paysandú en remodelación pensando en la Copa América 2028

Libertad espera por Peñarol o Torque

Por su parte, Libertad de San Carlos espera por su rival que saldrá del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque, partido que se jugará el próximo miércoles 28 en el Campeón del Siglo.

Liverpool pasó a octavos de la Copa AUF Uruguay tras vencer a Cerro Largo, y Porongos de Flores eliminó a Deportivo Italiano: los clasificados a la siguiente ronda

"Ahora van por los profesionales": OFI destacó que sus equipos ganaron todos los cruces ante los clubes amateurs de AUF por la Copa Uruguay

El ganador de ese duelo jugará ante el equipo sancarlino en el Campus de Maldonado.

Todos los partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay:

Nacional (Florida) vs Juventud

28/10 I 16:00 I Campeones Olímpicos

Porongos (Flores) vs Deportivo Maldonado

28/10 I 20:30 I Estadio Lavalleja (Trinidad)

Wanderers (Durazno) vs Danubio

29/10 I 20:30 | Estadio Landoni

Lito vs Wanderers

4/11 I 15:00 I cancha a Definir

San Carlos (S. Carlos) vs Boston River

4/11 I 18:00 | Estadio Domingo Burgueño

Ferro Carril (Salto) vs Nacional

4/11 | 21:00 | Estadio Artigas (Paysandú)

Gladiador (Salto) vs Liverpool

5/11 I 18:00 | Estadio Artigas (Paysandú)

Libertad (S. Carlos) vs Peñarol o Montevideo City Torque

5/11 | 21:00 | Estadio Domingo Burgueño

Así son los cruces de la Copa AUF Uruguay 2026:

Cruces de la Copa AUF Uruguay 2026

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