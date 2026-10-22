Copa AUF Uruguay: se fijaron las fechas de los cruces de octavos de final, con Nacional yendo a Paysandú y Libertad de San Carlos a la espera de Peñarol o Torque; mirá los detalles

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay dio a conocer los detalles de los partidos de octavos de final en la que equipos profesionales de Primera división se medirán ante los que avanzaron del fútbol del interior de OFI y al único amateur de AUF que sigue en carrera, Lito.

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Los equipos del interior y amateur serán locales en instancias de partido único, con penales en caso de empate.

Nacional con Ferro Carril de Salto pero en Paysandú Uno de los partidos destacados será el de Nacional, que deberá viajar al norte para visitar a Ferro Carril de Salto, partido que se jugará en el Estadio Artigas de Paysandú el 4 de noviembre a las 21:00 horas.

Estadio Artigas de Paysandú en remodelación pensando en la Copa América 2028 Guillermina Urrutia Libertad espera por Peñarol o Torque Por su parte, Libertad de San Carlos espera por su rival que saldrá del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque, partido que se jugará el próximo miércoles 28 en el Campeón del Siglo.