Copa AUF Uruguay: se fijaron las fechas de los cruces de octavos de final, con Nacional yendo a Paysandú y Libertad de San Carlos a la espera de Peñarol o Torque; mirá los detalles

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay dio a conocer los detalles de los partidos de octavos de final en la que equipos profesionales de Primera división se medirán ante los que avanzaron del fútbol del interior de OFI y al único amateur de AUF que sigue en carrera, Lito.
Los equipos del interior y amateur serán locales en instancias de partido único, con penales en caso de empate.
Nacional con Ferro Carril de Salto pero en Paysandú
Uno de los partidos destacados será el de Nacional, que deberá viajar al norte para visitar a Ferro Carril de Salto, partido que se jugará en el Estadio Artigas de Paysandú el 4 de noviembre a las 21:00 horas.
Estadio Artigas de Paysandú en remodelación pensando en la Copa América 2028
Guillermina Urrutia
Libertad espera por Peñarol o Torque
Por su parte, Libertad de San Carlos espera por su rival que saldrá del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque, partido que se jugará el próximo miércoles 28 en el Campeón del Siglo.
El ganador de ese duelo jugará ante el equipo sancarlino en el Campus de Maldonado.
Todos los partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay:
Nacional (Florida) vs Juventud
28/10 I 16:00 I Campeones Olímpicos
Porongos (Flores) vs Deportivo Maldonado
28/10 I 20:30 I Estadio Lavalleja (Trinidad)
Wanderers (Durazno) vs Danubio
29/10 I 20:30 | Estadio Landoni
Lito vs Wanderers
4/11 I 15:00 I cancha a Definir
San Carlos (S. Carlos) vs Boston River
4/11 I 18:00 | Estadio Domingo Burgueño
Ferro Carril (Salto) vs Nacional
4/11 | 21:00 | Estadio Artigas (Paysandú)
Gladiador (Salto) vs Liverpool
5/11 I 18:00 | Estadio Artigas (Paysandú)
Libertad (S. Carlos) vs Peñarol o Montevideo City Torque
5/11 | 21:00 | Estadio Domingo Burgueño
Así son los cruces de la Copa AUF Uruguay 2026:
Cruces de la Copa AUF Uruguay 2026