Peñarol vuelve a jugar en el Estadio Campeón del Siglo: hubo acuerdo y enfrentará allí a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Peñarol se apronta para un partido crucial ante Juventud de las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura y en la 13, jugará contra Wanderers como local, pero fuera de su escenario, ya que en dicho compromiso, cumplirá las cuatro fechas de suspensión como local sin su estadio y sin su público, luego de la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los graves incidentes producidos en el clásico ante Nacional. No obstante, podrá volver al Estadio Campeón del Siglo el miércoles que viene ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, luego de que se llegara a un acuerdo.

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Los malos resultados llevaron a que el equipo perdiera pie en el certamen y que por primera vez su eterno rival lo pasara en la tabla tras la victoria de este lunes por 3-2 ante Deportivo Maldonado.

Además, también tuvieron como consecuencia que directivos de la oposición pidieran que este martes, en la reunión del consejo directivo mirasol, se ponga a votación si debe seguir Diego Aguirre como técnico.

Como informó Referí, el actual entrenador cuenta con la mayoría de los votos y podrá continuar en su puesto hasta fin de año.

La mayoría de los dirigentes de Peñarol respaldará la continuidad de Diego Aguirre como técnico hoy en la reunión del consejo directivo

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Respecto al partido ante Juventud de Las Piedras, los carboneros realizaron un rápido movimiento para llegar a un acuerdo con el conjunto canario y que el compromiso se juegue finalmente este viernes en el Estadio Centenario, para no tener que ir al Parque Artigas.

Peñarol lleva a Montevideo City Torque al Estadio Campeón del Siglo

Peñarol finalmente llevará a Montevideo City Torque al Estadio Campeón del Siglo.

El partido postergado por Copa AUF Uruguay se disputará el miércoles 28 y el que clasifique de los dos, enfrentará en octavos de final como visitante a Libertad de San Carlos.

Peñarol no había querido jugar sus anteriores partidos como local por este torneo en su escenario, ya que la AUF pretendía que los palquistas y butaquistas abonaran entradas, más allá de la recaudación.

Según informó una fuente del club aurinegro a Referí, para este partido ante Montevideo City Torque hubo acuerdo y los carboneros serán locales en su campo de juego.

El último partido que jugó allí Peñarol fue hace dos meses, el 30 de agosto contra Nacional.