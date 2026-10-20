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Peñarol vuelve a jugar en el Estadio Campeón del Siglo: hubo acuerdo y enfrentará allí a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Los carboneros retornarán a su escenario luego de dos meses y para un partido muy especial

20 de octubre de 2026 13:23 hs
El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo luce impecable

El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo luce impecable

Peñarol se apronta para un partido crucial ante Juventud de las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura y en la 13, jugará contra Wanderers como local, pero fuera de su escenario, ya que en dicho compromiso, cumplirá las cuatro fechas de suspensión como local sin su estadio y sin su público, luego de la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los graves incidentes producidos en el clásico ante Nacional. No obstante, podrá volver al Estadio Campeón del Siglo el miércoles que viene ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, luego de que se llegara a un acuerdo.

Además, también tuvieron como consecuencia que directivos de la oposición pidieran que este martes, en la reunión del consejo directivo mirasol, se ponga a votación si debe seguir Diego Aguirre como técnico.

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Respecto al partido ante Juventud de Las Piedras, los carboneros realizaron un rápido movimiento para llegar a un acuerdo con el conjunto canario y que el compromiso se juegue finalmente este viernes en el Estadio Centenario, para no tener que ir al Parque Artigas.

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El partido postergado por Copa AUF Uruguay se disputará el miércoles 28 y el que clasifique de los dos, enfrentará en octavos de final como visitante a Libertad de San Carlos.

Peñarol no había querido jugar sus anteriores partidos como local por este torneo en su escenario, ya que la AUF pretendía que los palquistas y butaquistas abonaran entradas, más allá de la recaudación.

Según informó una fuente del club aurinegro a Referí, para este partido ante Montevideo City Torque hubo acuerdo y los carboneros serán locales en su campo de juego.

El último partido que jugó allí Peñarol fue hace dos meses, el 30 de agosto contra Nacional.

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