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La mayoría de los dirigentes de Peñarol respaldará la continuidad de Diego Aguirre como técnico hoy en la reunión del consejo directivo

El entrenador de los carboneros contará con la mayor parte de los votos de los directivos para proseguir con sus trabajos

20 de octubre de 2026 12:53 hs
Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol

Oficial CAP

Peñarol aguarda un partido trascendente ante Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura con la intención de no seguir perdiendo pie en el mismo y de que no corra riesgo la punta de la Tabla Anual. En tanto, en la noche de este martes el consejo directivo pondrá a votación la continuidad o no del técnico Diego Aguirre, y según pudo saber Referí, no existen los votos para removerlo de su cargo.

Los resultados no ayudaron para nada al entrenador que ve cómo su equipo se cae a pedazos partido tras partido y pierde pie en las tablas de posiciones.

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No hay votos para removerlo

En ese contexto es que estos directivos pretenden que se vote la posible salida de Diego Aguirre del club luego de tres años consecutivos.

Vale recordar que Ignacio Ruglio salió a respaldar al DT ni bien terminó el partido, y también este lunes cuando visitó Los Aromos, en donde mantuvo una charla íntima con él y con el plantel de futbolistas debido a los últimos resultados.

"Los cagones no escriben la historia", escribió el presidente en su estado de Whatsapp luego de visitar al plantel y al técnico, respaldándolos.

Según informaron distintas fuentes del club a Referí, Diego Aguirre tiene, al menos, seis votos para continuar en el cargo de técnico de Peñarol hasta fin de año.

Por lo tanto, el entrenador seguirá al frente del plantel con el respaldo de más de la mitad de los dirigentes carboneros.

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