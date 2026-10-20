La mayoría de los dirigentes de Peñarol respaldará la continuidad de Diego Aguirre como técnico hoy en la reunión del consejo directivo

Peñarol aguarda un partido trascendente ante Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura con la intención de no seguir perdiendo pie en el mismo y de que no corra riesgo la punta de la Tabla Anual. En tanto, en la noche de este martes el consejo directivo pondrá a votación la continuidad o no del técnico Diego Aguirre, y según pudo saber Referí, no existen los votos para removerlo de su cargo.

Los carboneros realizaron un rápido movimiento para llegar a un acuerdo con el conjunto canario y que el compromiso se juegue finalmente este viernes en el Estadio Centenario, para no tener que ir al Parque Artigas.

Como informó este lunes Referí, un grupo de la oposición dirigencial en Peñarol pidió que este martes se tome en cuenta en el orden del día de la reunión del consejo directivo, nada menos que el tema de la continuidad de Diego Aguirre.

Los resultados no ayudaron para nada al entrenador que ve cómo su equipo se cae a pedazos partido tras partido y pierde pie en las tablas de posiciones.

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No hay votos para removerlo

En ese contexto es que estos directivos pretenden que se vote la posible salida de Diego Aguirre del club luego de tres años consecutivos.

Vale recordar que Ignacio Ruglio salió a respaldar al DT ni bien terminó el partido, y también este lunes cuando visitó Los Aromos, en donde mantuvo una charla íntima con él y con el plantel de futbolistas debido a los últimos resultados.

"Los cagones no escriben la historia", escribió el presidente en su estado de Whatsapp luego de visitar al plantel y al técnico, respaldándolos.

Según informaron distintas fuentes del club a Referí, Diego Aguirre tiene, al menos, seis votos para continuar en el cargo de técnico de Peñarol hasta fin de año.

Por lo tanto, el entrenador seguirá al frente del plantel con el respaldo de más de la mitad de los dirigentes carboneros.