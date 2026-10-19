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Movimiento clave de Peñarol: ante Juventud de Las Piedras jugará en el Estadio Centenario como visitante por el Torneo Clausura, y cambia de día y de hora

El partido debía jugarse el sábado en el Parque Artigas de la ciudad canaria, pero los carboneros llegaron a un acuerdo con el rival y también con CAFO que cedía las instalaciones solo hasta el jueves

19 de octubre de 2026 23:16 hs
Abel Hernández y Ángel Morosini

Abel Hernández y Ángel Morosini

Foto: Felipe Mereola/Focouy

En un movimiento clave para el desarrollo de la duodécima fecha del Torneo Clausura, Peñarol llegó a un acuerdo económico con Juventud de Las Piedras para evitar disputar su encuentro en el Parque Artigas de la ciudad canaria. Tras la negociación, el partido sufrió modificaciones de fondo: se reprogramó para el próximo viernes a la hora 20 y se trasladará al Estadio Centenario.

La habilitación del máximo escenario deportivo del país requirió gestiones de último momento. Si bien la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) había fijado inicialmente el jueves como fecha límite para el uso del recinto, las autoridades del organismo finalmente cedieron ante las gestiones de las instituciones, según confirmaron fuentes a Referí y se podrá jugar el viernes por la noche.

Peñarol se movió rápido

El encuentro entre Juventud de Las Piedras y Peñarol adquiere una trascendencia estratégica máxima para el equipo dirigido por Diego Aguirre.

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El conjunto tricolor logró una importante victoria por 3-2 ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central este lunes por la noche, un resultado que lo consolida como un firme candidato al título y lo ubica a tan solo 1 punto del líder, Liverpool.

Con la presión al límite y la obligación de sumar de a tres para no perder pisada en la definición de la temporada, Peñarol saldrá al césped del Estadio Centenario a jugar un partido clave ante Juventud, en el inicio de una jornada de alta tensión que continuará el domingo cuando Nacional y Liverpool se midan en un choque directo en La Blanqueada.

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