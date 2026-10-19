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Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la notable victoria de Nacional ante Deportivo Maldonado

Los tricolores pasaron algunos sofocones en el primer tiempo, pero con un notable Francisco Calvo con dos goles, Coates y Boggio, sumó tres puntos y es más candidato que nunca

19 de octubre de 2026 22:02 hs
Francisco Calvo celebra su gol para Nacional ante Deportivo Maldonado

Francisco Calvo celebra su gol para Nacional ante Deportivo Maldonado

Nacional derrotó 3-2 a Deportivo Maldonado este lunes a la noche ante un colmado Gran Parque Central para cerrar la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los tricolores ahora se ubican mejor en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y también en la Tabla Anual.

Los resultados de esta fecha 11 del Torneo Clausura

Nacional se acercó en la tabla del Torneo Clausura y es más candidato que nunca luego de esta victoria sobre Deportivo Maldonado.

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Con la gran victoria de este domingo, 1-0 sobre Peñarol, Liverpool pasó a ser el único líder del certamen aprovechando la caída que experimentó el domingo de mañana Montevideo City Torque contra Albion.

Los negriazules suman ahora 24 puntos contra 22 de City Torque. Peñarol quedó relegado con 20, pierde pie y deberá ahora enfocarse de ahora en más en la Tabla Anual, relojeando qué pasa con Liverpool en este Clausura.

Quedan cuatro fechas y los negriazules sacaron una apreciable ventaja sobre los aurinegros y ahora Nacional se acercó este lunes.

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual:

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