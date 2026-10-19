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Nacional vs Deportivo Maldonado EN VIVO por el Torneo Clausura: el equipo de Daniel Carreño busca quedar a un punto del líder y con entradas agotadas

Los tricolores vienen en franco ascenso, van por tres puntos de oro, ante un rival que juega muy bien y que también está arriba

19 de octubre 2026 - 18:51hs
Maximiliano González y Maximiliano Gómez

Maximiliano González y Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional afronta este lunes desde la hora 20 uno de los partidos más importantes en lo que va del año ya que enfrenta como local en el Gran Parque Central a un rival directo como Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

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Nacional se suma al Día Mundial contra la prevención y lucha contra el cáncer de mama

Los tricolores llevarán en su camiseta el lazo rosado correspondiente a dicho día.

Nacional confirmó que el partido se juega con entradas agotadas

Los tricolores informaron que se vendieron todos los boletos para el encuentro ante Deportivo Maldonado.

El probable equipo titular de Nacional

Todo indica que Daniel Carreño repetirá la misma oncena que ganó la fecha pasada. Estos son los 11: Alexis Martín en el arco; una línea de tres en el fondo con Luciano Rodríguez, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena por el carril derecho, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Luciano González en el medio; Camilo Cándido por izquierda; y Maximiliano Gómez y Tiziano Correa en el ataque.

Deportivo Maldonado también tiene a sus convocados

Estos son los fernandinos convocados ante Nacional:

Estos son los convocados por Daniel Carreño en Nacional

El técnico tricolor dio la lista de convocados para este partido, más temprano en la jornada:

Por dónde ver el partido Nacional vs Deportivo Maldonado

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Mathías De Armas será el árbitro del partido

El juez encargado del encuentro será Mathías De Armas.

Mathías de Armas en el partido entre Peñarol y Progreso

Mathías de Armas en el partido entre Peñarol y Progreso

Comienza la cobertura del partido Nacional vs Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre tricolores y fernandinos. Se espera un partidazo.

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Temas

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