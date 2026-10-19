Nacional afronta este lunes desde la hora 20 uno de los partidos más importantes en lo que va del año ya que enfrenta como local en el Gran Parque Central a un rival directo como Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Nacional vs Deportivo Maldonado EN VIVO por el Torneo Clausura: el equipo de Daniel Carreño busca quedar a un punto del líder y con entradas agotadas
Los tricolores vienen en franco ascenso, van por tres puntos de oro, ante un rival que juega muy bien y que también está arriba