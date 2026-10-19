Nacional vs Deportivo Maldonado EN VIVO por el Torneo Clausura: el equipo de Daniel Carreño busca quedar a un punto del líder y con entradas agotadas

El probable equipo titular de Nacional

Todo indica que Daniel Carreño repetirá la misma oncena que ganó la fecha pasada. Estos son los 11: Alexis Martín en el arco; una línea de tres en el fondo con Luciano Rodríguez, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena por el carril derecho, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Luciano González en el medio; Camilo Cándido por izquierda; y Maximiliano Gómez y Tiziano Correa en el ataque.