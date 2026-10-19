El impacto que tendrá el duelo entre Nacional vs Deportivo Maldonado en las tablas de posiciones del Clausura y la Anual, y cómo va a quedar Peñarol

Nacional y Deportivo Maldonado se enfrentan este lunes a la hora 20.00, en el Gran Parque Central, en el partido de cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura. El resultado del partido, sea cual sea, tendrá enorme impacto en las tablas de posiciones.

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El domingo, Montevideo City Torque perdió 2-1 con Albion y ese resultado lo terminó bajando de la cima del Torneo Clausura.

Posteriormente, Liverpool, con aplomo, personalidad, carácter y muy buen juego, le ganó con autoridad a Peñarol y quedó como puntero del Clausura.

Liverpool lidera el Clausura con 24 puntos , dos más que City Torque.

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Eduardo Darias, el otro jugador que Diego Aguirre pierde en Peñarol para enfrentar a Juventud

Peñarol sigue como líder de la Tabla Anual con 63 unidades, cuatro más que Deportivo Maldonado.

Las chances de Nacional, desde la llegada de Daniel Carreño, pasaron de ser de inexistentes a tangibles.

Pero Deportivo Maldonado ha sido gran animador de todos los campeonatos.

Por eso habrá mucho en juego esta noche y estos son los posibles escenarios de acuerdo a cómo salga el partido.

1- Gana Nacional

Si el tricolor gana esta noche quedará segundo en el Clausura a un solo punto de Liverpool con la particularidad de que el próximo domingo, Nacional recibirá al negriazul en el Gran Parque Central.

En ese caso, Peñarol quedaría cuarto y corriendo muy de atrás el torneo.

Liverpool: 24

Nacional: 23

City Torque: 22

Peñarol: 20

Deportivo Maldonado: 18

Además, en la Tabla Anual, Nacional quedará a cinco puntos de Peñarol con 12 por jugarse.

Peñarol: 63

Deportivo Maldonado: 59

Nacional: 58

Montevideo City Torque: 57

Racing: 56

2- Gana Deportivo Maldonado

Que gane Deportivo Maldonado esta noche no sería ninguna sorpresa. Primero porque el equipo de Gabriel Di Noia es uno de los equipos que mejor juega en el torneo local. Segundo porque le ganó a Nacional 4-2 en el Torneo Apertura y 3-0 en el Torneo Intermedio.

Liverpool: 24

City Torque: 22

Deportivo Maldonado: 21

Nacional y Peñarol: 20

Mayor sería el impacto para la Tabla Anual porque los fernandinos quedarían a un solo punto de Peñarol.

Peñarol: 63

Deportivo Maldonado: 62

Montevideo City Torque: 57

Racing: 56

Nacional: 55

3- Empate

En caso de igualdad, el más favorecido sería Liverpool.

Liverpool: 24

City Torque: 22

Nacional: 21

Peñarol: 20

Deportivo Maldonado: 19

En la Tabla Anual, Peñarol puede tener más aire con ese resultado, aún sabiendo que el oxígeno se le va a terminar de consumir si sigue jugando de forma tan baja.

Peñarol: 63

Deportivo Maldonado: 60

Montevideo City Torque: 57

Nacional y Racing: 56

Los partidos que le quedan a cada uno

Liverpool: Nacional (visitante), Juventud (local), Danubio (visitante) y Wanderers (local).

Montevideo City Torque: Cerro (local), Boston River (visitante), Racing (local) y Progreso (visitante).

Nacional: Deportivo Maldonado (hoy, local), Liverpool (local), Danubio (visitante), Albion (local) y Cerro (visitante).

Peñarol: Juventud (visitante), Wanderers (local, sin hinchas), Defensor Sporting (visitante) y Cerro Largo (local, con hinchas).

Deportivo Maldonado: Nacional (hoy, visitante), Danubio (local), Albion (visitante), Cerro (local) y Boston River (visitante).

Racing es, por ahora, el único clasificado a la definición de la Liga AUF Uruguaya como campeón del Torneo Apertura.