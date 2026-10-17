Nacional ante Deportivo Maldonado, el rival que más lo complicó este año y le hizo 7 goles, en un nuevo desafío para la racha de Daniel Carreño

Nacional tendrá otro partido de peso este lunes (20:00 horas) cuando reciba en el Gran Parque Central, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, a Deportivo Maldonado , el equipo que ha sido su sombra en esta temporada de la Liga AUF Uruguay.

Los tricolores perdieron, y feo, en sus dos presentaciones de este año ante los fernandinos, que, dirigidos por el argentino Gabriel Di Noia , volvieron a Primera y están en la pelea por el título con una propuesta de juego muy elogiada.

En el Torneo Apertura fue victoria del Depor por 4-2 y en el Intermedio se repitió por 3-0 , ambos partidos jugados en el Campus de Maldonado, en condición de visitante para los bolsos y con Jorge Bava como entrenador de los albos.

En total, Deportivo le marcó 7 goles a Nacional en sus dos encuentros.

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Cumulo de errores

El partido del Apertura se jugó el 11 de abril y tuvo su desenlace en el final, cuando el equipo rojiverde se quedó con el triunfo.

Los tricolores estaban en doble actividad por la Copa Libertadores y Bava puso un equipo alternativo con mayoría de suplentes, manteniendo en el once a Ignacio Suárez, Luis Mejía estaba lesionado, Tomás Viera y Luciano Boggio.

El ex Nacional Santiago “Colito” Ramírez puso el 1-0 y el Diente Nicolás López logró darlo vuelta con tantos a los 28 y 39.

Pero inmediatamente de la remontada, Deportivo aprovechó un error defensivo increíble con un intento de despeje de Viera que pegó en Christian Tabó y la pelota se metió en el arco cuando Suárez había salido a achicar.

En el segundo tiempo, a los 79 minutos, Viera volvió a fallar al intentar controlar la pelota, Guillermo López se llevó el balón y definió ante la salida de Suárez para el 3-2.

El gol cambió el humor de los tricolores, que luego sufrieron la expulsión del Diente López y el 4-2 de penal, por un agarrón de Viera, quien cerró una noche para el olvido, y que Maxi Noble convirtió en gol.

Rodrigo Martínez y Juan Martín Ginzo Foto: Dante Fernández/Focouy

Goleada en Maldonado

Cincuenta días después, el 31 de mayo, Deportivo Maldonado volvió a recibir a Nacional por el Torneo Intermedio y se despachó con una victoria 3-0 en el final del partido.

Esa vez Bava puso a sus mejores jugadores disponibles, entre los que no estuvo nuevamente Luis Mejía, otra vez lesionado.

Fue un trámite parejo, pero en el último cuarto de hora Deportivo arremetió a puro gol, con un tanto de Tabo a los 78 y otro de Facundo Tealde a los 81, luego de que los tricolores reclamaran una falta de ataque, mientras que Gonzalo Larrazabal selló la goleada con un golazo desde afuera del área a los 90+5.

Otra prueba para Carreño

Este lunes será el tercer episodio entre Nacional y Deportivo Maldonado en esta temporada, por primera vez en el año en el Gran Parque Central, donde se espera que vuelva a haber entradas agotadas por los hinchas tricolores, que han acompañado en gran número al equipo tras su cambio de actitud y buenos resultados.

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/Focouy

Para Daniel Carreño será un nuevo desafío en el marco de las “finales” que los albos han jugado desde su llegada, cuando estaban muy comprometidos en las tablas y tuvieron un soñado regreso del DT al club al ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo, comenzando una racha invicta de 12 partidos que lo tienen tercero en el Clausura y en zona de Copa Libertadores, y que también tuvo entre sus destacados triunfos el logrado ante City Torque hace dos fechas.

Y para sus jugadores también es un partido con gusto a revancha luego de los dos duros golpes sufridos en Maldonado.

En Nacional, nuevamente no estará Mejía, otra vez lesionado, y Alexis Martín será quien ataje.

Tomás Viera, que no la pasó bien en aquellos partidos, hoy se destaca con sus goles, por lo que, si tiene minutos, buscará hacer olvidar aquella imagen.

Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado, en el partido ante Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Deportivo Maldonado también ha tenido bajas de peso, como Matías Espíndola, y recientemente sufrió la lesión de su golero, Diego Segovia.

Pero Di Noia ha mantenido la idea de juego que le permite estar segundo en la Tabla Anual con 59 puntos, a 4 del líder Peñarol, mientras que en el Clausura suma 18, dos menos que los tricolores.

Nacional vs Deportivo Maldonado cerrará la fecha este lunes en el Gran Parque Central, donde ambos equipos tendrán los resultados a la vista de sus principales rivales en la definición de la Liga AUF Uruguaya, lo que le dará mayor importancia al destacado partido.