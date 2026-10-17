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El ex Nacional Bruno Damiani sigue encendido en la MLS: mirá el nuevo golazo del uruguayo en el empate entre Philadelphia Unión y Charlotte

Damiani llegó a los 15 goles en esta temporada con el Philadelphia Union, que lleva 15 partidos invicto en la MLS de Estados Unidos

17 de octubre de 2026 17:53 hs
Bruno Damiani (archivo)

Bruno Damiani (archivo)

Foto: Philadelphia Union

El delantero uruguayo Bruno Damiani anotó un nuevo gol en el empate 2-2 del Philadelphia Union contra el Charlotte FC, correspondiente a la fecha 30 de la fase regular de la MLS de Estados Unidos, y alcanzó los cuatro tantos en los últimos tres partidos.

Milan Iloski abrió el marcador para Philadelphia de penal a los 24 minutos, pero Charlotte lo dio vuelta con tantos del beninés Rodolfo Aloko a los 48 y el israelí Idan Toklomati a los 62.

Diez minutos después llegó el gol de Damiani, obra de una gran jugada colectiva de Philadelphia. Francis Westfield corrió por la banda derecha y pasó la pelota al borde del área para Iloski, que la dejó pasar para que recibiera Damiani, quien se la cedió a Danley Jean Jacques para que este se la devolviera con un taco que le permitió sacar un potente zurdazo que se incrustó en el ángulo.

El exjugador de Nacional venía de anotar un gol en la victoria 2-1 contra Real Salt Lake, y un doblete en el partido que Philadelphia le ganó 3-1 a Chicago Fire. El de este sábado es su tanto número 15 en la temporada, en la que lleva 35 partidos jugados y promedia un gol cada 169 minutos.

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Nueve de sus anotaciones las convirtió en los últimos siete partidos del Philadelphia, que pasó de ganar solo un partido en el primer semestre a estar invicto en la MLS desde julio con 12 victorias y tres empates.

Damiani fue sustituido a los 82 minutos por Malik Jakupovic, minutos después de recibir un cabezazo de un rival mientras disputaba un balón aéreo. La televisación mostró que salió sin problemas, pero lo llevaron al vestuario para revisarlo.

El empate dejó a Charlotte quinto con 47 puntos en la Conferencia Este de la MLS, con un punto más que Philadelphia, sexto en la tabla.

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