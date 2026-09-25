La confesión de Joaquín Valiente: a sus 24 años aprendió a ser futbolista profesional en el exterior y se gana un lugar de privilegio en la MLS con Dallas

Joaquín Valiente es oriundo de Colonia Valdense y producto de una de las mejores canteras del fútbol uruguayo, la de Defensor Sporting . A sus 20 años debutó en el plantel principal violeta, en el torneo de Segunda División Profesional, en donde jugó 115 partidos entre 2021 y 2024 , pero su verdadero crecimiento como jugador profesional lo vivió a partir de 2025 cuando fue transferido a Barcelona de Ecuador y lo termina de consolidar en FC Dallas desde febrero, en donde su nombre empieza a ganarse un lugar en la MLS .

En una charla con el futbolista, en la que participó Referí, Valiente abordó con profundidad el cambio que experimentó en los últimos 20 meses y confesó: "Realmente creo que comencé a ser profesional desde el año pasado" .

Un tema recurrente en los futbolistas uruguayos, que terminan de dar el salto de calidad en el exterior, es el que recorre el volante ofensivo zurdo que en abril cumpió 25 años, y que en los 24 partidos con Dallas de la actual temporada participó en 10 goles con ocho asistencias y dos tantos.

Desde su llegada a Barcelona de Ecuador a comienzos de 2025, equipo con el que jugó Copa Libertadores, y principalmente desde que este año fue adquirido por Dallas en US$ 1.200.000 para jugar en la MLS , experimentó un cambio en su vida como futbolista que incluyó trabajar con un sicólogo y modificar aspectos del entrenamiento y de la alimentación, además de aprender inglés.

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"El tema del psicólogo, de la nutrición y de lo extradeportivo por fuera de Dallas", fueron los grandes cambios que empezó a experimentar como futbolista, además, reconoció la barrera que le planteó para sus entrenamientos y para la comunicación no hablar inglés.

"Lo que más me costó en principio fue el tema del idioma. Tenía una gran barrera ahí. Tengo un profe de inglés que es de Uruguay. Entonces me rodeé muy bien de todas esas personas (sicólogo, nutricionista y entrenador físico personal) con las que hoy trabajamos en conjunto. Eso me ayudó a tener el nivel que estoy alcanzando y poder competir en esta liga, que tiene un nivel muy interesante, con jugadores de elite y me exige estar a la altura para ello".

Los cambios los empezó a procesar en el fútbol ecuatoriano pero el gran salto lo concretó en la MLS.

"Este año comencé con mi nutricionista. Cuando llegué aquí ya tenía psicólogo y profe. Obviamente el tema del inglés también fue clave, porque nunca me había enfrentado a esa barrera".

Entonces, comenzó a profundizar en aspectos que hicieron a su crecimiento personal y respondió de esta forma a Referí: "Realmente creo que comencé a ser profesional desde el año pasado porque no abarcaba todos esos detalles (sicólogo, nutrición, profe, aprender inglés) que hoy en día los considero vitales para mi carrera profesional y para seguir avanzando. Entonces, recomiendo que se preparen y que se roden de las mejores condiciones porque en el fútbol se habla siempre de ese famoso iceberg, que solamente se ve al jugador en el rectángulo verde, pero también hay muchos aspectos de la rutina que son claves, como el idioma, que para mí fue fundamental. Ahora me puedo defender con mi inglés, puedo entender lo que el técnico me pide y todo eso hace parte, sino tenía que estar atrás de alguien preguntando o debías tener a alguien de por medio para ver qué es lo que realmente quiere el técnico en un caso. Ahora eso ya no ocurre. También el tema de la alimentación. Por eso siento que es fundamental cuidarse bien, también en las horas de descanso, el entrenamiento extra que lo empecé a implementar desde el año pasado. Entiendo que todo eso me ha dado un plus para ser el jugador que hoy soy hoy en día, y lo recomiendo".

Consultado sobre si se proyecta en la selección uruguaya que ahora dirige Diego Forlán, respondió: "Cuando es niño siempre sueña con vestir la celeste. Sería un gran orgullo para mí. Por ahora estoy haciendo mi trabajo de la mejor forma en Dallas. Venimos muy bien también a nivel grupal y (la selección) estaría en mi proyección a un futuro cercano".

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada? "Esto es semana a semana, pero aspiro siempre alto, eso quiere decir que me gustaría salir campeón con Dallas. Ahora tenemos que seguir consolidándonos como equipo, que lo venimos haciendo bien".

Sobre la MLS, respondió: "Es una liga muy competitiva. Antes se veía como una liga a la que venía algunos jugadores de elite a retirarse y claramente no es así. Hay jugadores de elite y también otros que tienen menos edad y están haciendo sus primeras armas. Es una liga que está en pleno crecimiento, entonces también sirve para ellos como salto para ir a Europa o para seguir haciendo una carrera profesional acá. También es una liga muy competitiva, especialmente desde que llegó Messi. También Lewandowski, y Luis Suárez que es nuestro referente. Tenés a Griezmann, que hace dos meses jugó jugó Champions League. Lo veo así, como una liga también en la que cualquiera te puede hacer partido, entonces siempre tenés que estar preparado y te lleva a estar al límite en cada partido".

Valiente también inició un emprendimiento en Colonia, un complejo deportivo que lideran sus padres, trabaja su preparador físico personal y que él sigue a distancia.