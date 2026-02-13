Tras el pase de Pacífico al Barcelona, Defensor Sporting vendió a Joaquín Valiente a Dallas FC de Estados Unidos: los detalles del pase

Joaquín Valiente con la camiseta del Dallas FC de Estados Unidos

Joaquín Valiente es nuevo jugador del Dallas FC de la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos , tras comprar su pase a Defensor Sporting .

Según confirmaron distintas fuentes a Referí, el club estadounidense pagó US$ 1,2 millones a Defensor para hacerse de los servicios de Valiente.

El volante ofensivo firmó un contrato hasta 2028 , con opciones de extender el vínculo hasta las temporadas 2028/2029 o 2029/2030.

Dallas indicó en un comunicado en su página web que el uruguayo ocupará un cupo de jugador internacional , al pendiente de que se apruebe su visa para residir en el país y su Certificado de Transferencia Internacional.

El equipo de Texas destacó que Valiente viene de jugar 48 partidos y convertir cinco goles en el Barcelona de Ecuador durante el 2025, club en el que estuvo cedido desde Defensor. El conjunto de Guayaquil no hizo uso de su opción de compra y el jugador volvió al violeta al comienzo de 2026.

Valiente debutó en Defensor Sporting en 2021, cuando el club estaba en la Segunda División Profesional. Disputó un total de 79 partidos con el violeta hasta 2024, en los que aportó 10 goles y 19 asistencias, y ganó las Copa Uruguay de 2023 y 2024.

Un nuevo pase para Defensor Sporting

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B Patricio Pacífico en su presentación como nuevo jugador de Barcelona B

Defensor viene de ceder a Patricio Pacífico al Barcelona de España, en un negocio que el club espera sea "histórico".

El uruguayo llegó al equipo B del Barcelona en una cesión sin cargo de seis meses, con una opción de compra de 1,6 millones de euros que se volverá obligatoria si juega diez partidos (con un mínimo de 30 minutos en cada uno de esos encuentros) con el filial.

A eso se le suman tres opciones de compras extra, de un 10% del pase cada una, las primeras dos por 400.000 euros y la tercera por 600.000. A esto se le suman otros "bonos" si el jugador llega al primer equipo catalán que alcanzan los 800.000 euros.

En un caso ideal, Defensor recibiría un total de 3,8 millones de euros.