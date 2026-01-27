Dólar
Patricio Pacífico viaja a España para cerrar su pase a Barcelona; conocé los detalles de la transferencia del juvenil de Defensor Sporting

El defensa y lateral izquierdo viaja este martes para cerrar su pase a Barcelona, luego de avanzar en la negociación; conocé los detalles del pase

27 de enero 2026 - 7:55hs
Patricio Pacífico

Patricio Pacífico

Foto: Edilzon Gamez / AFP
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Patricio Pacífico, el juvenil de 19 años de la cantera de Defensor Sporting, viajará este martes a España para cerrar su incorporación a FC Barcelona, para jugar en el equipo filial de los catalanes.

El defensa y lateral izquierdo zurdo de 1.87 metros viajará este mediodía, luego de un lunes en el que hubo intercambios de datos entre los blaugranas, los violetas y el grupo empresarial del futbolista, quien es representado por Germán y Sebastián Krasouski, hijos del contratista Ariel Krasouski.

Nicolás López y Patricio Pacífico
Nicolás López y Patricio Pacífico

Nicolás López y Patricio Pacífico

Los detalles del pase de Pacífico a Barcelona

Según supo Referí en base a fuentes cercanas a la negociación, el jugador se irá a FC Barcelona en un préstamo por seis meses, con una opción de compra que se puede transformar en obligatoria y de ejecución automática si juega 10 partidos de 30 minutos con el equipo filial o un partido de 45 minutos con el primer equipo.

Eso da a entender que si bien lo contratan como un refuerzo para el Barça B, también se contempla la posibilidad de una opción en el equipo principal de Hansi Flick, lo que, si bien parecería difícil por la alta exigencia y que quizás en estos meses podría darse en una ocasión en la que coloque un equipo alternativo, ya quedó estipulado en el contrato.

La alegría de Ronald Araujo junto a Fermín
URUGUAYOS

"Lo felicité": Ronald Araujo volvió a jugar por la Champions y el DT de Barcelona Hansi Flick lo elogió y contó cómo será su progresión

Nicolás López y Patricio Pacífico
MERCADO DE PASES

Barcelona cerca de abrochar la contratación de una de las joyas juveniles del fútbol uruguayo, Patricio Pacífico, de Defensor Sporting

Además, Barcelona compra el 50% de la ficha y después tiene tres opciones más de 10% hasta llegar al 80%, más bonos a rendimiento.

Nicolás López, Patricio Pacífico y Juan Viacava
Nicolás López, Patricio Pacífico y Juan Viacava

Nicolás López, Patricio Pacífico y Juan Viacava

La cifra de la operación, en caso de que se alcance ese 80% de compra de la ficha, sería de aproximadamente 3.8 millones de euros.

En tanto, Defensor Sporting se queda con un 20% de la ficha para una futura transferencia.

Números arreglados

Las partes ya tienen los números acordados y el contrato de Pacífico también quedó definido, según supo Referí.

Solo resta el viaje, la revisión médica y la firma, para que el juvenil uruguayo sea nuevo jugador de FC Barcelona.

De esa forma, el defensa se sumará a la lista de celestes que en los últimos años han defendido a los catalanes, como Martín Cáceres, Santiago Bueno y Ronald Araujo, quien hoy es uno de los capitanes del primer equipo y que también llegó al filial.

1680917610689.webp
Patricio Pacífico defiende a Souza en Uruguay y Brasil en el Sudamericano sub 17
Patricio Pacífico defiende a Souza en Uruguay y Brasil en el Sudamericano sub 17

Barcelona está cerrando una serie de fichajes de jugadores jóvenes con miras a tener futuros recambios en su actual plantel. Ya compró al delantero egipcio Hamza Abdelkarim de Ahly SC (generación 2008), y está detrás de otras promisorias figuras: el zaguero holandés Juwensley Onstein, que juega en Jong Genk de Bélgica (generación 2007), y el extremo Ajay Tavares de Norwich, inglés de ascendencia portuguesa, generación 2009.

Pacífico, una de las joyas juveniles del fútbol uruguayo

Patricio Pacífico, una de las mejores joyas juveniles que tiene el fútbol uruguayo, es generación 2006, y defendió la selección sub 17 en 2023 y la sub 20 en 2025.

Se desempeña tanto como marcador central como lateral izquierdo. Es zurdo y mide 1,87 metros.

Patricio Pacífico y Santiago Hidalgo en Uruguay vs Argentina en el Sudamericano sub 20 de Venezuela
Patricio Pacífico y Santiago Hidalgo en Uruguay vs Argentina en el Sudamericano sub 20 de Venezuela

Patricio Pacífico y Santiago Hidalgo en Uruguay vs Argentina en el Sudamericano sub 20 de Venezuela

En octubre de 2024, Alberto Mena, expreparador físico y ayudante técnico de Defensor Sporting, que en 2025 terminó dirigiendo a Plaza Colonia, comparó a Pacífico con el histórico jugador alemán Franz Beckenbauer, por su capacidad para jugar "de todo".

Pacífico partidos jugó 40 partidos y marcó dos goles en el primer equipo de Defensor Sporting.

Debutó el 19 de abril de 2024 contra Liverpool, en Belvedere, entrenando a los 57 minutos en lugar de Rodrigo Cabrera. El entrenador era Martín Varini.

Temas:

Patricio Pacífico Barcelona Defensor Sporting FC Barcelona

