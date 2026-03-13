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Internaron en terapia intensiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Bolsonaro, de 70 años, tiene una bronconeumonía bacteriana bilateral y está recibiendo antibióticos por vía intravenosa

13 de marzo 2026 - 16:25hs
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

EFE/André Borges

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos, luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.

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Bolsonaro ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

El exmandatario debió pasar por varias cirugías y sufre crisis de hipo, en ocasiones acompañadas por vómitos.

La corte suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria "humanitaria".

"Están jugando con la vida de mi padre", dijo el hijo del expresidente y precandidato de la derecha en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, a la salida del hospital.

"Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliar humanitaria", dijo el también senador a periodistas.

Bolsonaro (2019-2022) está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

Designó a su hijo mayor Flávio como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, de 80 años, quien ha dicho que buscará la reelección.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

Con información de AFP

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