Trump asegura que a Irán se le acaba el tiempo para pactar o "no quedará nada de ellos"

Estados Unidos e Irán todavía están lejos de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz . El presidente Donald Trump , aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques. El mismo día un ataque con drones provocó un incendio en una planta nuclear de Emiratos Árabes Unidos , poniendo de relieve los riesgos de un frágil alto el fuego.

"Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!" , escribió el mandatario en su red Truth Social.

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En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones.

"Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump.

iran-eeuu_-acuerdo-4 AP

Además del mensaje del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

A su imagen superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes se añade la frase "ha sido la calma antes de la tormenta", de manera que las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio están aumentando.

Por su parte, los medios iraníes afirmaron que Washington no ofreció “ninguna concesión tangible”. La agencia de noticias Fars señaló que Washington presentó una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

Está previsto que este domingo Trump hable con el primer ministro israelí Benjamin Netanyakhu sobre el viaje del estadounidense a Pekín y también sobre la situación en Irán.

estrecho de Ormuz. AFP

Ataque contra la central nuclear de Emiratos Árabes Unidos

Este domingo, la autoridades de Abu Dabi advirtieron de un incendio cerca de una central nuclear Barakah en Emiratos Árabes Unidos provocado por un ataque con dron. No se reportaron heridos ni un aumento de la radiactividad.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron "desde la frontera occidental". "Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, y se darán a conocer novedades una vez concluidas las investigaciones", añadió el ministerio.

La central entró en servicio en 2020 y se encuentra a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Catar.

Emiratos condenó enérgicamente el ataque y señaló que "constituye una peligrosa escalada". Arabia Saudita también condenó el ataque y afirmó que constituye "una amenaza para la estabilidad de la región".

Una fotografía tomada desde la zona de Tiro, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo aldeas en el sur del Líbano el 16 de abril. AFP

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó este domingo "su profunda preocupación" y afirmó en X que "cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable".

Emiratos Árabes Unidos ha acusado recientemente a Irán de estar detrás de los ataques contra su infraestructura energética y económica. Teherán lanzó ataques de represalia en toda la región después de que Estados Unidos e Israel bombardearan su territorio el 28 de febrero.

"Tenemos un plan para intensificar las medidas"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó esta semana en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego está tambaleándose.

"Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos", declaró Hegseth, dejando en el aire los siguientes pasos de la administración Trump en Irán.