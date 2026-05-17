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La razón para festejar de Rodrigo Bentancur y todo Tottenham Hotspur previo a enfrentar el martes a Chelsea en un partido decisivo

El uruguayo aguarda por un encuentro muy importante por la Premier League

17 de mayo de 2026 16:10 hs
Rodrigo Bentancur con Tottenham Hotspur&nbsp;

Rodrigo Bentancur con Tottenham Hotspur 

FOTO: AFP

Newcastle United venció por 3-1 a West Ham United como local este domingo, en un partido correspondiente a la fecha 37 de la Premier League 2025, y ese resultado es motivo para que Rodrigo Bentancur y todo Tottenham Hotspur -que tienen un encuentro pendiente- celebren, ya que están muy cerca de salvarse del descenso.

Para Newcastle United los goles fueron marcados por Woltemade, y Osula en dos ocasiones, mientras que para la visita, el tanto lo anotó Castellanos.

El partido se disputó en el Estadio St. James' Park, en una nueva jornada del fútbol inglés.

Una derrota que ayuda a Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur

Con este resultado, Newcastle United suma 49 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que West Ham United tiene 36 unidades, en la 18 posición en la tabla.

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Vale resaltar que Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur, que esta temporada vivió y vive, problemas enormes con varios futbolistas lesionados, y que cambió más de una vez de entrenador, tiene 38 puntos, 2 más que West Ham United, y este martes jugará su partido ante Chelsea como visitante.

En caso de ganar, los Spurs se salvarán del descenso y mandarán al perdedor de este domingo a la Championship de Inglaterra.

De lo contrario, habrá que esperar a la última fecha de la Premier League que se disputará el domingo que viene a la hora 12, y allí Tottenham Hostpur será local frente a Everton, mientras West Ham United recibirá a Leeds United.

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