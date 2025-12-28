Dólar
/ Mundo / BRASIL

Bolsonaro se sometió a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que sufre desde hace meses

La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según indicó su esposa Michelle Bolsonaro en redes sociales

28 de diciembre 2025 - 13:49hs
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil&nbsp;

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil 

Foto: Evaristo SA / AFP

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue sometido este sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, informó su familia.

La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según indicó su esposa Michelle Bolsonaro en redes sociales.

La cirugía fue exitosa y el exmandatario ya está en recuperación, señaló a la prensa el cirujano Cláudio Birolini.

Por su parte, el cardiólogo Brasil Ramos Caiado afirmó que el hipo le ha causado problemas para dormir y fatiga extrema a Bolsonaro.

De acuerdo con el boletín médico divulgado el sábado, se bloqueó el nervio frénico derecho y para el lunes fue programado el procedimiento que bloqueará el del lado izquierdo.

Según la nota, Bolsonaro "continuará con fisioterapia para rehabilitación, medidas para prevenir trombosis venosas y atención clínica".

La expectativa es que el expresidente permanezca internado en el hospital privado DF Star de Brasilia entre tres y siete días más antes de regresar a la sede de la Policía Federal, donde cumple su condena por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro ya había sido intervenido quirúrgicamente en Navidad por una hernia inguinal bilateral y estaba en proceso de recuperación con fisioterapia, pero en la noche del viernes sufrió una fuerte crisis de hipo.

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles, luego de que el procedimiento fuera autorizado por el juez Alexandre de Moraes.

El líder ultraderechista fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Además de la condena, el ex jefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

EFE

