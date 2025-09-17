Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel: requiere "acompañamiento clínico", dijo su médico

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro , condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado , fue diagnosticado de cáncer de piel , anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro, de 70 años, tiene un " carcinoma de células escamosas , que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias ", dijo a periodistas su doctor, Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital en Brasilia donde había ingresado el martes tras haberse sentido mal.

BRASIL Jair Bolsonaro denuncia "humillación suprema" luego de que la Justicia de Brasil ordene que use tobillera electrónica por "actos hostiles"

CORTE SUPREMA "Pruebas concluyentes": Corte Suprema de Brasil formó mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El expresidente fue condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por haber tramado un golpe de Estado contra el actual presidente brasileño Lula da Silva . Bolsonaro cumple prisión preventiva domiciliaria desde agosto, bajo estrictas medidas de vigilancia policial.

Médico de Bolsonaro aseguró que requiere "acompañamiento clínico y evaluación periódica"

Claudio Birolini, médico del expresidente brasileño Jair Bolsonaro Claudio Birolini, médico del expresidente brasileño Jair Bolsonaro Foto: Evaristo Sa / AFP

En un boletín, el Hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó el martes al centro "deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial".

"Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal", según el centro de salud.

Tras ser tratado con hidratación y medicamentos vía intravenosa, los síntomas mejoraron y el expresidente recibió el alta. Sin embargo, seguirá bajo acompañamiento médico, según comunicó el hospital.

El diagnóstico de cáncer sin embargo tuvo que ver con unas pruebas que se realizó el pasado domingo, cuando le extrajeron varias lesiones de piel sospechosas.

De las siete lesiones analizadas, "dos dieron positivo al carcinoma", indicó el médico del expresidente, que explicó que en adelante el exmandatario requiere "acompañamiento clínico y evaluación periódica".

Bolsonaro ya había manifestado frecuentes malestares y se había ausentado en sesiones del juicio

1701086177161.webp Entre las pancartas de los manifestantes se pudo observar una con las fotos de Bolsonaro, Trump y Milei. AFP

El expresidente ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Desde entonces ha sido sometido a varias operaciones, la última en abril por una obstrucción intestinal. Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido a los problemas de salud, según sus abogados.

La semana pasada la Corte Suprema lo encontró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Lula da Silva.

La defensa del exmandatario anunció que apelará a este fallo, incluso en instancias internacionales. En caso de que se confirme la condena, podría pedir cumplir su pena en casa, si se demuestra que tiene problemas de salud.

Los parlamentarios afines a Bolsonaro intentan votar en el Congreso una ley de amnistía para su líder y para los miles de simpatizantes que participaron en el asalto contra las sedes de los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El gobierno del estadounidense, Donald Trump, que impuso aranceles punitivos contra Brasil por considerar que existe una persecución política contra su aliado Bolsonaro, advirtió que vendrán nuevas medidas tras la condena, aunque sin especificar cuáles.

Con información de AFP.