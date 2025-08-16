Bolsonaro deja prisión domiciliaria para exámenes médicos a semanas del fallo por el presunto intento de golpe de Estado

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para asistir a exámenes médicos , a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intento de golpe de Estado.

Autorizado por la corte, el exmandatario de 70 años, llegó en la mañana a un centro médico de Brasilia para practicarse una serie de exámenes luego de ser diagnosticado con "síntomas de reflujo e hipo" crónicos, según el pedido de su defensa.

En su residencia desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales , el expresidente (2019-2022) se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al hospital DF Star y no se dirigió a la prensa.

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales , ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la Justicia .

Bolsonaro, que sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018 cuando era candidato, fue autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas y luego deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes lo esperaban afuera con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos.

En abril fue sometido una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal derivada del mismo atentado y permaneció internado durante tres semanas.

A la espera del fallo

1540827426309.webp Militantes de Jair Bolsonaro salieron a manifestarse a favor de su candidato este domingo 28, día en que se celebró la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil Carl De Souza - AFP

"Creemos que en 2026 Jair Bolsonaro será presidente de Brasil. El pueblo lo pide, el pueblo quiere al presidente Bolsonaro en 2026", dijo una de las personas que esperaba al exmandatario afuera del hospital.

Acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inhabilitado electoralmente hasta 2030, Bolsonaro insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026.

El principal líder de la derecha en Brasil se dice inocente y víctima de "persecución". Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washintgon DC.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes y otros siete magistrados del tribunal.

De su lado, Lula ha expresado respaldo a la corte suprema y prometió "defender (...) la soberanía del pueblo brasileño".

La corte avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un fallido golpe de Estado, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.

Las fechas para emitir el veredicto sobre Jair Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. Ese mismo día, Brasil conmemora su independencia de Portugal.

Con información de AFP.