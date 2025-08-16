Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Domingo:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundo / BRASIL

Bolsonaro deja prisión domiciliaria para exámenes médicos a semanas del fallo por el presunto intento de golpe de Estado

El expresidente brasileño está siendo investigado por presuntamente tramar un golpe de Estado

16 de agosto 2025 - 15:33hs
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil&nbsp;

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil 

Foto: Evaristo SA / AFP

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para asistir a exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intento de golpe de Estado.

Autorizado por la corte, el exmandatario de 70 años, llegó en la mañana a un centro médico de Brasilia para practicarse una serie de exámenes luego de ser diagnosticado con "síntomas de reflujo e hipo" crónicos, según el pedido de su defensa.

En su residencia desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales, el expresidente (2019-2022) se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al hospital DF Star y no se dirigió a la prensa.

Más noticias
justicia brasilena ordeno prision domiciliaria para jair bolsonaro por incumplir medidas cautelares
BRASIL

Justicia brasileña ordenó prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro por incumplir medidas cautelares

El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad.
POLÍTICA COMERCIAL

Brasil considera la situación arancelaria con EEUU "más favorable" de lo esperado

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la Justicia.

Bolsonaro, que sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018 cuando era candidato, fue autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas y luego deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes lo esperaban afuera con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos.

En abril fue sometido una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal derivada del mismo atentado y permaneció internado durante tres semanas.

A la espera del fallo

1540827426309.webp
Militantes de Jair Bolsonaro salieron a manifestarse a favor de su candidato este domingo 28, día en que se celebró la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil
Militantes de Jair Bolsonaro salieron a manifestarse a favor de su candidato este domingo 28, día en que se celebró la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil

"Creemos que en 2026 Jair Bolsonaro será presidente de Brasil. El pueblo lo pide, el pueblo quiere al presidente Bolsonaro en 2026", dijo una de las personas que esperaba al exmandatario afuera del hospital.

Acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inhabilitado electoralmente hasta 2030, Bolsonaro insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026.

El principal líder de la derecha en Brasil se dice inocente y víctima de "persecución". Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washintgon DC.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes y otros siete magistrados del tribunal.

De su lado, Lula ha expresado respaldo a la corte suprema y prometió "defender (...) la soberanía del pueblo brasileño".

La corte avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un fallido golpe de Estado, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.

Las fechas para emitir el veredicto sobre Jair Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. Ese mismo día, Brasil conmemora su independencia de Portugal.

Con información de AFP.

Temas:

Jair Bolsonaro Brasil Prisión domiciliaria Golpe de estado

Seguí leyendo

Las más leídas

Madre del niño que falleció tras caer del Gusano Manzana denuncia que la causa de la muerte se conocerá en meses
INVESTIGACIÓN

Madre del niño que falleció tras caer del Gusano Manzana denuncia que la causa de la muerte se conocerá en meses

Boston River vs Peñarol
CLAUSURA

Boston River 2-1 Peñarol: con la cabeza en la Libertadores, el equipo de Diego Aguirre perdió y dejó puntos de oro

Cerro Largo es el cuarto departamento en dejar la zona roja en los últimos días
CERRO LARGO

Municipio de Cerro Largo con 3.000 habitantes otorgó casi 9.000 permisos para conducir; funcionarios los vendían a $ 15.000

Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña
BRASIL

El uruguayo que renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y al que le aumentaron su sueldo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos